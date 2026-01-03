Новый год — 2026
03 января 2026 в 11:07

В АТОР раскрыли, есть ли туристы-россияне в Каракасе

В АТОР сообщили, что организованных туристов из России в Каракасе нет

Фото: Li Muzi/XinHua/Global Look Press
Организованных групп туристов из России в столице Венесуэлы не было, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Она пообещала представить более детальную информацию позднее.

В Каракасе точно нет организованных туристов, — сказала она.

Ранее посол РФ в этой стране Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что здание российского дипломатического представительства в Каракасе не получило повреждений в результате серии взрывов, прогремевших в столице Венесуэлы. Он отметил, что удары не наносились по целям неподалеку от здания дипмиссии.

Это не первая атака США Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп публично признал нанесение удара по территории латиноамериканской страны еще до наступления Нового года, общаясь с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. На уточняющие вопросы представителей прессы Трамп пояснил, что американская армия атаковала объект, связанный с наркобизнесом. Однако американский лидер предпочел не распространяться относительно точного местоположения цели и иных подробностей операции.

туристы
Каракас
Венесуэла
АТОР
