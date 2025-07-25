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25 июля 2025 в 17:10

Депутат нарисовал свастику и вызвал большой скандал

ZDF: в Германии депутат в ходе голосования изобразил свастику на бюллетене

Фото: IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

В ходе тайного голосования в парламенте немецкой земли Баден-Вюртемберг один из депутатов изобразил на избирательном листе нацистскую свастику, сообщает ZDF. Председатель законодательного собрания Мутерем Арас заявила, что установить личность нарушителя не представляется возможным из-за принципа тайного голосования, поэтому привлечь к ответственности никого не удастся.

Скандал в зале пленарных заседаний: в парламенте земли Баден-Вюртемберг при тайном голосовании на бюллетене была нарисована свастика, — говорится в материале.

Ранее в Стокгольме 20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера, над одной из городских трасс были замечены флаги со свастикой. Очевидцы незамедлительно сообщили об этом в полицию, и через 20 минут символику убрали. Личность нарушителей тогда установить у правоохранителей не получилось.

До этого европейские СМИ провели параллель между современной политикой Европейского союза и идеологией фашистских режимов XX века. Авторы материала обратили внимание на попытки европейских политиков переписать исторические факты и ограничить свободу выражения мнений в странах ЕС.

Германия
политика
парламент
свастика
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