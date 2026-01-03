«Не создавала угроз»: в Совфеде осудили атаку США на Венесуэлу Сенатор Косачев: Венесуэла не представляла никакой угрозы для США

Нападение Соединенных Штатов на Венесуэлу не имело никаких содержательных оснований, такое мнение в Telegram-канале высказал вице-спикер Совета федерации Константин Косачев. По его словам, Каракас не представлял угрозы для Вашингтона.

Вне сомнения, Венесуэла не создавала никаких угроз для США — ни военных, ни гуманитарных, ни криминальных, ни наркотических (последнее подтверждается и специализированным агентством ООН), — подчеркнул Косачев.

Он добавил, что США очевидным образом нарушили международное право. Косачев выразил уверенность, что мировое большинство решительно дистанцируется от нападения на Венесуэлу и осудит произошедшее. По его мнению, остальные страны ожидают «душераздирающие муки»: им придется либо расставить ценности по местам, либо бесповоротно отправить их в утиль.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали территорию республики. Дипломат решительно осудил американскую военную агрессию. При этом Вашингтон отказался комментировать свою причастность к ударам по Каракасу.