Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 11:36

«Не создавала угроз»: в Совфеде осудили атаку США на Венесуэлу

Сенатор Косачев: Венесуэла не представляла никакой угрозы для США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Нападение Соединенных Штатов на Венесуэлу не имело никаких содержательных оснований, такое мнение в Telegram-канале высказал вице-спикер Совета федерации Константин Косачев. По его словам, Каракас не представлял угрозы для Вашингтона.

Вне сомнения, Венесуэла не создавала никаких угроз для США — ни военных, ни гуманитарных, ни криминальных, ни наркотических (последнее подтверждается и специализированным агентством ООН), — подчеркнул Косачев.

Он добавил, что США очевидным образом нарушили международное право. Косачев выразил уверенность, что мировое большинство решительно дистанцируется от нападения на Венесуэлу и осудит произошедшее. По его мнению, остальные страны ожидают «душераздирающие муки»: им придется либо расставить ценности по местам, либо бесповоротно отправить их в утиль.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали территорию республики. Дипломат решительно осудил американскую военную агрессию. При этом Вашингтон отказался комментировать свою причастность к ударам по Каракасу.

Россия
Совфед
Константин Косачев
США
Венесуэла
Каракас
войны
конфликты
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турецкий журналист раскрыл последствия ударов США по Каракасу
Атака США на Венесуэлу: что известно, авиаудары, военное вторжение
США обвинили в ударе по газопроводу в Каракасе
Раскрыто гражданство пропавшей во время экстремального отдыха в Мурманске
МИД Венесуэлы: попытки США начать «колониальную войну» провалятся
Забудьте о похмелье: напиток, который запускает детокс за 10 минут
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 января: где сбои в России
Стало известно, как долго длилась атака на Каракас
США ударили по зданию парламента Венесуэлы
В США не могут установить местонахождение Мадуро после ударов
Режим тишины в новогодние праздники: что можно и нельзя в 2026 году
Неизвестный приставал к 15-летней девочке в российском городе
В Госдуме раскрыли, кто угрожает российским парламентским выборам
«Не создавала угроз»: в Совфеде осудили атаку США на Венесуэлу
«Исламское государство» «отменило» приказ Трампа атаковать Венесуэлу
Пролет метеора в Турции над Аданой и Малатьей попал на видео
Что приготовить на завтрак? Еврейская закуска, которая взрывает вкус
Участвовавший в боях за Ленинград ветеран умер на 101-м году жизни
Американские чиновники подтвердили удары США по Венесуэле
Бастрыкин принял важное решение после нападений мигрантов в Новосибирске
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
Общество

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.