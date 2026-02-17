Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 09:48

Патрушев заявил о возвращении «дипломатии канонерок»

Патрушев связал события вокруг Ирана и Венесуэлы с морской агрессией Запада

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: kremlin.ru
События вокруг Венесуэлы и Ирана свидетельствуют о возвращении Запада к практике «дипломатии канонерок», заявил в интервью aif.ru помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, западные страны рассматривают морское пространство как инструмент военного давления.

Факты говорят о том, что море вновь становится плацдармом для военных агрессий. Возвращается старая практика «дипломатии канонерок», о чем говорят события в Венесуэле или вокруг Ирана, — сказал Патрушев.

Он добавил, что Запад господствовал на морях вплоть до начала нынешнего столетия. Но его гегемония сейчас «во многом осталась в прошлом».

Ранее Патрушев заявил, что Запад хочет парализовать внешнюю торговлю Москвы путем атак на морские суда под российским флагом. По словам председателя Морской коллегии, речь идет об ухудшении обстановки в Мировом океане и захватах судов под флагом РФ и с российскими грузами.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФ готова сотрудничать с США в Арктике. В свою очередь главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев отметил, что западные страны усиливают военное присутствие в Арктике и предпринимают шаги, направленные на ограничение экономической деятельности России в регионе.

