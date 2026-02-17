Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 09:36

«Хотят ее парализовать»: Патрушев раскрыл антироссийские планы Запада

Патрушев: Запад хочет парализовать внешнюю торговлю РФ атаками на морские суда

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Запад хочет парализовать внешнюю торговлю Москвы путем атак на морские суда под российским флагом, заявил помощник президента Николай Патрушев. По словам председателя Морской коллегии, которые приводит aif.ru, речь идет об ухудшении обстановки в Мировом океане и захватах судов под флагом РФ и с российскими грузами.

Западные оппоненты решили нанести удар по одной из важнейших сфер российской экономики — внешней торговле, хотят ее парализовать, — отметил Патрушев.

До этого стало известно, что суровая морозная зима практически парализовала работу северо-западных портов России, где из-за быстрого роста льда и нехватки ледоколов экспорт металлургов и производителей удобрений оказался под угрозой срыва. Ситуацию усугубляют не только погодные условия, но и обязательные водолазные проверки судов.

Ранее американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что НАТО оказалась на грани демилитаризации из-за СВО. По словам эксперта, всему виной необдуманная политика Североатлантического альянса относительно России. Мартьянов обратил внимание, что Россия еще даже не воюет, а Запад уже столкнулся с катастрофическими последствиями.

Николай Патрушев
Запад
внешняя торговля
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена премьера Армении рассказала о завершении их многолетнего союза
В ИКИ РАН заявили о нетипичном поведении Солнца
Россиян предупредили о росте цен на мед
Бойцы ВСУ станут инструкторами для армии одной из стран ЕС
Орбан выступил с жестким обращением к Зеленскому по выборам в Венгрии
Атаки Киева на российские объекты усилились из-за одного фактора
Уиткофф прибыл в Женеву на переговоры по Украине
В Старом Петергофе десятки домов и школ остались без тепла в лютый мороз
Автобус загорелся на дороге в Казани
История с обвиненным в допинге тренером сборной России получила продолжение
В Таиланде обрушился лифт с российскими туристами
Самый популярный метод погребения в России взлетел в цене
В ОЗХО раскрыли, зачем Навальный на самом деле был нужен Западу
Патрушев заявил о возвращении «дипломатии канонерок»
Загадочную пропажу туристки в ЮАР связали с колдовским ритуалом
Допустившую гибель младенца и матери акушерку уволили из больницы
Мужчина спасался от поезда и сорвался с высоты семи метров
«Юридическая фикция»: Патрушев о попытках Запада установить морскую блокаду
Путину представят программу кораблестроения ВМФ до 2050 года
«Хотят ее парализовать»: Патрушев раскрыл антироссийские планы Запада
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.