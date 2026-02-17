Запад хочет парализовать внешнюю торговлю Москвы путем атак на морские суда под российским флагом, заявил помощник президента Николай Патрушев. По словам председателя Морской коллегии, которые приводит aif.ru, речь идет об ухудшении обстановки в Мировом океане и захватах судов под флагом РФ и с российскими грузами.

Западные оппоненты решили нанести удар по одной из важнейших сфер российской экономики — внешней торговле, хотят ее парализовать, — отметил Патрушев.

До этого стало известно, что суровая морозная зима практически парализовала работу северо-западных портов России, где из-за быстрого роста льда и нехватки ледоколов экспорт металлургов и производителей удобрений оказался под угрозой срыва. Ситуацию усугубляют не только погодные условия, но и обязательные водолазные проверки судов.

Ранее американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что НАТО оказалась на грани демилитаризации из-за СВО. По словам эксперта, всему виной необдуманная политика Североатлантического альянса относительно России. Мартьянов обратил внимание, что Россия еще даже не воюет, а Запад уже столкнулся с катастрофическими последствиями.