Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 08:52

Северо-западные порты России оказались практически парализованы

Грузоперевозкам из Балтики грозит остановка из-за нехватки ледоколов и проверок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Суровая морозная зима практически парализовала работу северо-западных портов России, где из-за быстрого роста льда и нехватки ледоколов экспорт металлургов и производителей удобрений оказался под угрозой срыва, пишет «Коммерсантъ». По его информации, ситуацию усугубляют не только погодные условия, но и обязательные водолазные проверки судов.

В материале говорится, что с 16 февраля в Большом порту Санкт-Петербурга суда без ледового усиления ходят только в индивидуальной проводке, а с 19 февраля при толщине льда от 30 сантиметров такой флот вовсе не допустят к плаванию. Аналогичные ограничения ввели в Усть-Луге. При этом, пишет издание, ощущается острая нехватка ледоколов — проводка одного судна занимает до 12 часов. В ассоциации «Русская сталь» заявляют, что это фактически остановило экспорт металлопродукции.

Еще одной проблемой стала невозможность выполнять обязательные водолазные осмотры судов. В условиях сплошного сжатого льда в районе острова Гогланд водолазы просто не могут работать. А до ледостава эта процедура на Балтике занимала более 11 часов.

В Минтрансе, сказано в публикации, уже отреагировали на критику и привлекли в порты судно «Спасатель Карев», а 19 февраля в Финский залив должен зайти ледокол «Мурманск». Кроме того, у Росатома запросили атомный ледокол. Ведомство также прорабатывает возможность индивидуальной оценки ледопроходимости для судов низкого ледового класса, чтобы они могли заходить в порты без жестких ограничений.

Ранее сообщалось, что немецкий ледокол, который был направлен в Арктику для спасения застрявшего газовоза, но сам оказался в ледяном плену, может спасти только Россия. По информации источников, вытащить оба корабля способны лишь российские атомные ледоколы.

Россия
порты
грузоперевозки
экспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВСУ станут инструкторами для армии одной из стран ЕС
Орбан выступил с жестким обращением к Зеленскому по выборам в Венгрии
Атаки Киева на российские объекты усилились из-за одного фактора
Уиткофф прибыл в Женеву на переговоры по Украине
В Старом Петергофе десятки домов и школ остались без тепла в лютый мороз
Автобус загорелся на дороге в Казани
История с обвиненным в допинге тренером сборной России получила продолжение
В Таиланде обрушился лифт с российскими туристами
Самый популярный метод погребения в России взлетел в цене
В ОЗХО раскрыли, зачем Навальный на самом деле был нужен Западу
Патрушев заявил о возвращении «дипломатии канонерок»
Загадочную пропажу туристки в ЮАР связали с колдовским ритуалом
Допустившую гибель младенца и матери акушерку уволили из больницы
Мужчина спасался от поезда и сорвался с высоты семи метров
«Юридическая фикция»: Патрушев о попытках Запада установить морскую блокаду
Путину представят программу кораблестроения ВМФ до 2050 года
«Хотят ее парализовать»: Патрушев раскрыл антироссийские планы Запада
Миура и Кихара выиграли золото Олимпиады-2026 и установили рекорд
Еще один сайт попал под блокировку в России
Пермь и Уфа открыли небо для самолетов
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.