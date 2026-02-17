Северо-западные порты России оказались практически парализованы

Суровая морозная зима практически парализовала работу северо-западных портов России, где из-за быстрого роста льда и нехватки ледоколов экспорт металлургов и производителей удобрений оказался под угрозой срыва, пишет «Коммерсантъ». По его информации, ситуацию усугубляют не только погодные условия, но и обязательные водолазные проверки судов.

В материале говорится, что с 16 февраля в Большом порту Санкт-Петербурга суда без ледового усиления ходят только в индивидуальной проводке, а с 19 февраля при толщине льда от 30 сантиметров такой флот вовсе не допустят к плаванию. Аналогичные ограничения ввели в Усть-Луге. При этом, пишет издание, ощущается острая нехватка ледоколов — проводка одного судна занимает до 12 часов. В ассоциации «Русская сталь» заявляют, что это фактически остановило экспорт металлопродукции.

Еще одной проблемой стала невозможность выполнять обязательные водолазные осмотры судов. В условиях сплошного сжатого льда в районе острова Гогланд водолазы просто не могут работать. А до ледостава эта процедура на Балтике занимала более 11 часов.

В Минтрансе, сказано в публикации, уже отреагировали на критику и привлекли в порты судно «Спасатель Карев», а 19 февраля в Финский залив должен зайти ледокол «Мурманск». Кроме того, у Росатома запросили атомный ледокол. Ведомство также прорабатывает возможность индивидуальной оценки ледопроходимости для судов низкого ледового класса, чтобы они могли заходить в порты без жестких ограничений.

Ранее сообщалось, что немецкий ледокол, который был направлен в Арктику для спасения застрявшего газовоза, но сам оказался в ледяном плену, может спасти только Россия. По информации источников, вытащить оба корабля способны лишь российские атомные ледоколы.