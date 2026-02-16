Застрявшие в Арктике корабли могут спасти только российские ледоколы

Немецкий ледокол, который был направлен в Арктику для спасения застрявшего газовоза, но сам оказался в ледяном плену, может спасти только Россия, пишет Telegram-канал «Банкста». По его информации, вытащить оба корабля способны только российские атомные ледоколы.

По информации источника, судно потеряло возможность двигаться после неудачной попытки оказать помощь другому кораблю. Однако перспективы спасательной операции с участием России, пишет канал, осложняются санкциями, введенными против нее.

Ранее сообщалось, что на Чукотке успешно завершилась операция по освобождению грузового судна «Мария», застрявшего во льдах Берингова моря. Ледокол «Евпатий Коловрат» смог вывести теплоход из ледового плена, оба судна после этого следовали по заданному маршруту. Инцидент произошел в акватории Берингова моря в районе поселка Беринговский.

До этого стало известно, что ледокол «Москва» начал свою работу в Магаданском морском торговом порту. Как сообщил представитель портовой администрации, судно будет заниматься ледовой проводкой и расчисткой акватории. Прибытие ледокола связано с формированием припая в бухте Нагаева после необычно теплого декабря.