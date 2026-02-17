Патрушев раскрыл, какое вооружение начала получать Финляндия Патрушев: Финляндия получает корветы со способным достать до России вооружением

Финляндия оснащает свой флот корветами с ударным вооружением, радиус действия которого достает до северо-западных регионов России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, которые приводит aif.ru, НАТО формирует на Балтике многонациональную группировку, нацеленную на наступательные действия против более крупного соседа.

Финны, например, обзаводятся корветами с ударным вооружением, которое вполне достает до северо-западных регионов нашей страны. <…> На основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров, — рассказал Патрушев.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хакканен сообщил, что правительство страны изучает «возможность ретроспективно вмешиваться в сделки, совершенные гражданами государств вне пределов ЕС и Европейской экономической зоны. Таким образом, могут быть пересмотрены сделки россиян и любых российских контрагентов по покупке недвижимости в Финляндии за последние 20 лет.