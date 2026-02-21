«Было бы справедливо»: в ГД подняли вопрос потолка цен на такси Вице-спикер ГД Чернышов призвал установить потолок цен на такси при непогоде

В России могут ввести потолок стоимости поездок на такси при неблагоприятных погодных условиях, предложение озвучил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости. Поводом для предложения стал многократный рост тарифов в Московском регионе на фоне мощного снегопада, бушующего вторые сутки.

Было бы справедливым, если бы компании, чья деятельность связана с такси, в рамках своей социальной миссии установили потолок роста тарифов при официально зафиксированных неблагоприятных погодных условиях. Например, максимум 50–70%, — уточнил Чернышов.

Также он считает целесообразным установить фиксированные тарифы на поездки до аэропортов, вокзалов и больниц. По мнению Чернышова, крупный бизнес способен компенсировать водителям недополученную выгоду и выстроить систему так, чтобы те не отказывались от заказов в сложных условиях.

Вице-спикер признал, что рыночные механизмы ценообразования понятны, однако в условиях, когда агрегаторов немного, а погода превращается в «чрезвычайную ситуацию», компании обязаны помнить о социальной ответственности. По его словам, у россиян уже появилась народная примета: если за окном снег или дождь — готовься заплатить за такси минимум в полтора раза больше запланированного.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обратил внимание, что за сутки в Москве выпало не менее 28 миллиметров осадков, или около 64% месячной нормы. Он добавил, что на метеостанции на ВДНХ этот показатель составил 52%.