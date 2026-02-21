Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 00:03

«Было бы справедливо»: в ГД подняли вопрос потолка цен на такси

Вице-спикер ГД Чернышов призвал установить потолок цен на такси при непогоде

Такси Такси Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России могут ввести потолок стоимости поездок на такси при неблагоприятных погодных условиях, предложение озвучил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости. Поводом для предложения стал многократный рост тарифов в Московском регионе на фоне мощного снегопада, бушующего вторые сутки.

Было бы справедливым, если бы компании, чья деятельность связана с такси, в рамках своей социальной миссии установили потолок роста тарифов при официально зафиксированных неблагоприятных погодных условиях. Например, максимум 50–70%, — уточнил Чернышов.

Также он считает целесообразным установить фиксированные тарифы на поездки до аэропортов, вокзалов и больниц. По мнению Чернышова, крупный бизнес способен компенсировать водителям недополученную выгоду и выстроить систему так, чтобы те не отказывались от заказов в сложных условиях.

Вице-спикер признал, что рыночные механизмы ценообразования понятны, однако в условиях, когда агрегаторов немного, а погода превращается в «чрезвычайную ситуацию», компании обязаны помнить о социальной ответственности. По его словам, у россиян уже появилась народная примета: если за окном снег или дождь — готовься заплатить за такси минимум в полтора раза больше запланированного.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обратил внимание, что за сутки в Москве выпало не менее 28 миллиметров осадков, или около 64% месячной нормы. Он добавил, что на метеостанции на ВДНХ этот показатель составил 52%.

такси
цены
Госдума
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа возможная дата проведение президентских выборов на Украине
«Распад неизбежен»: японцев развеселили слова Макрона и Мерца о России
Нетипичный для атак БПЛА регион России подвергся нападению
Умер актер из сериала «Реальные пацаны»
Девятиметрового кита вынесло на берег в Испании
Итальянец научил свою собаку нарушать закон при выбросе мусора
Похитили, требовали выкуп, расчленили: в Таиланде судят убийц петербуржца
«Под столом»: политолог указал на место ЕС в переговорах по Украине
Первая «мужская» поездка туриста в Испанию привела к трагедии
Некоторых россиян могут убрать из санкционных списков ЕС
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Удмуртии
«До злости жаль»: что звезды говорят о смерти лидера Shortparis Комягина
Любительница пешего туризма внезапно родила, пройдя 2,4 тыс. км
Петербуржец сжег Mercedes обидчика из-за желания мести
Польской спортсменке на Олимпиаде «искромсало» лицо коньком
«Было бы справедливо»: в ГД подняли вопрос потолка цен на такси
12 лет колонии кришнаиту-педофилу: о чем молчат адепты скандальной религии
Чемпион Украины по кикбоксингу погиб в зоне СВО
Семь российских аэропортов «захлопнулись» для полетов
В работе известной игровой платформы произошел сбой
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.