Пожар объял нефтяной комплекс после падения БПЛА в иракской Басре БПЛА упал на территории комплекса Basra Oil Company на юго-востоке Ирака

БПЛА упал на территории комплекса Basra Oil Company на юго-востоке Ирака, передает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в компании. После этого на объекте начался пожар. Данные о жертвах или масштабах разрушения не приводятся.

В феврале 2026 года стало известно, что совет министров Ирака утвердил соглашение, по которому BOC получает статус оператора нефтяного месторождения «Западная Курна — 2». Ранее оператором проекта был ЛУКОЙЛ, но в октябре 2025 года США и Великобритания ввели санкции против российской компании, из-за чего Ирак остановил все выплаты в ее адрес.

Также иранские вооруженные силы в рамках 93-го этапа ответной операции «Правдивое обещание — 4» атаковали израильские военные объекты в городах Хайфа, Кафр-Кана и Крайот. По данным КСИР, ударам подверглись центры скопления израильских сил и их боевой поддержки в Западной Галилее и других указанных населенных пунктах.

До этого сообщалось, что Иран рассчитывает на помощь своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии с Израилем и США. Речь идет о йеменских хуситах, ливанской партии «Хезболла», иракском шиитском ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби» и палестинцах. Союзники Ирана могут бездействовать в первые несколько дней, но обязательно включатся при разрастании конфликта с Вашингтоном и Иерусалимом.