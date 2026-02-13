Саудовская компания может приобрести активы ЛУКОЙЛа Reuters: Midad Energy подписала соглашение о планах купить активы ЛУКОЙЛа

Саудовская компания Midad Energy подписала соглашение о намерениях по приобретению международных активов ЛУКОЙЛа, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Сделка предполагает размещение денежных средств на эскроу-счете до получения всех необходимых разрешений, включая одобрение Минфина США.

Документ был подписан в конце января и охватывает все целевые активы российской компании. Источники называют предложение «шагом с высокими ставками».

Компания Midad работает над обеспечением необходимого соблюдения нормативных требований. Предложение рассматривается как шаг с высокими ставками, подкрепленный прочными политическими связями, — сообщил источник.

ЛУКОЙЛ уже пытался продать зарубежные активы трейдеру Gunvor, но тот отозвал оферту из-за отсутствия лицензии американского Минфина. В число претендентов также входили Carlyle, Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби.

ЛУКОЙЛ владеет НПЗ в Румынии и Болгарии, сетью АЗС Teboil, является оператором иракского проекта «Западная Курна — 2», участвует в активах в Африке и Казахстане. Интерес саудовской стороны возник на фоне санкций США, введенных против компании в октябре 2025 года.

Ранее стало известно, что Великобритания продлила действие временной лицензии, разрешающей операции с болгарскими дочерними структурами ЛУКОЙЛа. После введения санкций в октябре 2025 года британские власти выдали специальное разрешение, позволившее болгарским предприятиям нефтяной компании продолжить работу.