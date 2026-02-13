Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 06:19

Саудовская компания может приобрести активы ЛУКОЙЛа

Reuters: Midad Energy подписала соглашение о планах купить активы ЛУКОЙЛа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Саудовская компания Midad Energy подписала соглашение о намерениях по приобретению международных активов ЛУКОЙЛа, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Сделка предполагает размещение денежных средств на эскроу-счете до получения всех необходимых разрешений, включая одобрение Минфина США.

Документ был подписан в конце января и охватывает все целевые активы российской компании. Источники называют предложение «шагом с высокими ставками».

Компания Midad работает над обеспечением необходимого соблюдения нормативных требований. Предложение рассматривается как шаг с высокими ставками, подкрепленный прочными политическими связями, — сообщил источник.

ЛУКОЙЛ уже пытался продать зарубежные активы трейдеру Gunvor, но тот отозвал оферту из-за отсутствия лицензии американского Минфина. В число претендентов также входили Carlyle, Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби.

ЛУКОЙЛ владеет НПЗ в Румынии и Болгарии, сетью АЗС Teboil, является оператором иракского проекта «Западная Курна — 2», участвует в активах в Африке и Казахстане. Интерес саудовской стороны возник на фоне санкций США, введенных против компании в октябре 2025 года.

Ранее стало известно, что Великобритания продлила действие временной лицензии, разрешающей операции с болгарскими дочерними структурами ЛУКОЙЛа. После введения санкций в октябре 2025 года британские власти выдали специальное разрешение, позволившее болгарским предприятиям нефтяной компании продолжить работу.

ЛУКОЙЛ
Саудовская Аравия
компании
активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоимость килограмма огурцов в России побила шестилетний рекорд
Американские оружейные компании «снабдили» детей штурмовыми винтовками
«Обреченная нация»: Британию предупредили о последствиях из-за мигрантов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 февраля
В Ростовской области подвели итоги налета БПЛА на регион
Долина может «подняться» за счет зрителей в Коломне
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 февраля: инфографика
Над Россией сбили почти 60 беспилотников за ночь
Генсек НАТО не смог правильно назвать самую большую страну
«Дождаться счастливого момента»: в Госдуме допустили блокировку Google в РФ
Россиянам назвали простейшие способы быстрее вылечить грипп или ОРВИ
«Придется платить»: Канаду призвали к ответу за русофобскую политику
Министр обороны ФРГ после слов о помощи Украине повел себя странно
Финляндии предрекли негативные последствия из-за конфронтации с Россией
Психолог ответила, чего точно не стоит дарить партнеру на 14 Февраля
Укрытия ВСУ на правобережье Днепра разлетелись в клочья
Опубликованы кадры горящих машин в Волгограде после атаки БПЛА
Разгромили позиции ВСУ у Днепра: успехи ВС РФ к утру 13 февраля
Нутрициолог рассказала, как снизить вред от блинов на Масленицу
Россиянам объяснили, как переложить прохудившуюся крышу зимой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.