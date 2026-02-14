У россиян отберут недвижимость в Финляндии? «Схема Долиной», что известно

Хельсинки могут «ретроспективно пересмотреть» права собственности россиян на недвижимость в Финляндии. Что это значит, отберут ли купленные в Финляндии дома и квартиры, при чем тут АЗС?

Отберут ли у россиян недвижимость в Финляндии

Министр обороны Антти Хакканен сообщил, что правительство Финляндии изучает «возможность ретроспективно вмешиваться в сделки, совершенные гражданами стран из-за пределов ЕС и Европейской экономической зоны». Финское агентство STT передает, что могут быть пересмотрены сделки россиян и любых российских контрагентов по покупке недвижимости в Финляндии за последние 20 лет. Кроме того, «вмешательство» может коснуться любых денежных транзакций в рамках «реформы правил корпоративных приобретений».

По словам Хакканена, реформа необходима для «обеспечения национальной безопасности». «Ретроспективный пересмотр» коснется права собственности на недвижимость, чьи владельцы не живут в Финляндии и Евросоюзе.

«Финляндия уж слишком мягко относилась к вопросу управления недвижимостью в последние 20 лет. Проблема в том, что объем недвижимости на рынке вырос настолько, что если бы ситуация в сфере безопасности резко ухудшилась, то взять такой объем под контроль за короткое время было бы невозможно», — заявил Хакканен.

В Сети сравнили идею властей Финляндии со «схемой Долиной».

«Мы, власти Финляндии, под воздействием мошенников 20 лет продавали дома и квартиры русским. Теперь хотим все назад», — иронизируют в комментариях Telegram.

Сколько недвижимости купили россияне в Финляндии

По данным финских СМИ, С 1994 по 2023 год россияне приобрели в Финляндии около 6614 объектов недвижимости на сумму более €740 млн. За это время россияне вошли в топ-5 главных покупателей недвижимости в стране; после начала СВО и введения антироссийских санкций финские СМИ, такие как Yle, выражали опасения, что без россиян финский рынок недвижимости может «рухнуть», однако в реальности продажи только выросли.

По данным Yle, рекордным годом для покупок стал 2008-й, когда граждане России купили 907 объектов недвижимости в Финляндии. Еще один пик был в 2011-м — 624 объекта. В 2021 году россияне купили 222 объектов недвижимости (домов и квартир), а в 2022-м, несмотря на санкции, 298 (по другим данным — 1098).

В июле 2025 года власти Финляндии ввели запрет на большинство покупок недвижимости россиянами «по причинам безопасности». Тем не менее за год были куплены 55 объектов, в том числе 20 — уже после введения запрета.

При чем тут АЗС, что происходит с Teboil

Хакканен в разговоре с STT отметил, что реформа и пересмотр прав на собственность стали актуальным вопросом в том числе из-за корпоративной собственности — сети АЗС компании Teboil, которая является «дочкой» российского ЛУКОЙЛа.

Из-за антироссийских санкций работа Teboil в Финляндии оказалась невозможна. ЛУКОЙЛ пытался продать активы; претендентом считалась группа компаний Gunvor, однако 7 ноября 2025 года отказался от сделки на $22 млрд под давлением Минфина США (там обозвали компанию «кремлевской марионеткой»). В ноябре Teboil подала заявление о корпоративной реструктуризации. В конце января 2026 года американская инвестиционная компания Carlyle подписала сделку с ЛУКОЙЛ; в Финляндии внимание вызвала проблема продажи земельных участков под АЗС Teboil гражданам России.

Еще один «спорный» случай: заявка российского бизнесмена Виктора Игнатьева на покупку ТЦ Zsar в Виролахти; для этого он создал финскую компанию Datatriumnord, которая принадлежит его эстонской компании. Хакканен подчеркнул, что реформа права собственности на недвижимость и реформа двойного гражданства должна устранить «риски безопасности», связанные с покупкой недвижимости.

