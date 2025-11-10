Крупнейшее месторождение под угрозой: ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор в Ираке

Российская компания объявила форс-мажор на одном из крупнейших месторождений нефти в Ираке. Что там произошло, при чем тут санкции, как они повлияли на работу ЛУКОЙЛа и «Роснефти»?

Что за форс-мажор у ЛУКОЙЛа, что известно

Четыре источника Reuters сообщили, что российская компания ЛУКОЙЛ объявила форс-мажор на месторождении Западная Курна — 2 на юге Ирака. Причиной стали западные санкции.

4 ноября корпорация официальным письмом уведомила Министерство нефти Ирака, что существуют «обстоятельства непреодолимой силы», которые не дают продолжать нормальную работу. Как рассказали собеседники Reuters, после того как 15 октября США и Великобритания ввели санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», Ирак прекратил все платежи наличными и нефтью, которые полагались российской компании.

Теперь, в случае если «форс-мажорные обстоятельства» не будут устранены в течение шести месяцев, ЛУКОЙЛ полностью выйдет из проекта.

Что за месторождение разрабатывает ЛУКОЙЛ

Reuters называет месторождение Западная Курна, расположенное в провинции Басра, «ценнейшим активом» для ЛУКОЙЛа. По оценкам, месторождение содержит порядка 43 млрд баррелей нефти, что делает его одним из крупнейших в мире.

Западная Курна — 2 разрабатывается российской компанией на основе контракта, подписанного в январе 2010 года. При этом только начальные извлекаемые запасы там составляют порядка 14 млрд баррелей, которые сосредоточены в залежах Мишриф и Ямама.

Контракт с правительством Ирака был подписан сроком на 25 лет. Партнером ЛУКОЙЛу назначили иракскую госкомпанию North Oil Company — при этом с 2010 года иракцы не несли никаких затрат и только получали свою долю в 25% от доходов с месторождения. Теперь, если правительство Ирака не найдет способ устранить «обстоятельства непреодолимой силы», этот источник заработка исчезнет.

Как повлияли санкции на работу ЛУКОЙЛа и «Роснефти»

Санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, не оказав, по утверждениям СМИ, принципиального влияния на экспорт нефти из России, затронули ситуацию с горючим в Европе.

Так, из-за антироссийских санкций в Финляндии закрывается сеть АЗС Teboil, связанная с российской компанией. Поставки топлива и проведение платежных операций уже полностью остановлены. В компании добавили, что на некоторых АЗС постепенно заканчивается топливо.

Вероятно, АЗС Teboil ждет продажа местным операторам, что происходит и с другими активами компании в недружественных странах. Так, в Румынии хотят выкупить топливные хранилища ЛУКОЙЛа, расположенные в аэропорту Кишинева, чтобы воздушный хаб мог продолжать работать несмотря на антироссийские санкции. Между тем в Болгарии парламент наложил вето на планы выкупить НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — мощности простаивают до тех пор, пока у них не появится новый оператор.

Главным в Европе претендентом на покупку активов ЛУКОЙЛа после санкций считалась группа компаний Gunvor — руководство компании предупреждало, что, если сделка по покупке активов российской корпорации сорвется, это грозит потерей множества рабочих мест и нарушением нефтеперерабатывающих мощностей и топливных поставок. Гендиректор Gunvor Торбьерн Тернквист исключил возможность обратного выкупа зарубежных активов ЛУКОЙЛа после заключения сделки на $22 млрд — российские международные активы уходят «в один конец».

Тем не менее 7 ноября Gunvor отказался от сделки после давления со стороны США: американский Минфин объявил компанию «кремлевской марионеткой» за планы выкупить подпавшие под санкции активы. В Gunvor заявили, что Минфин США «абсолютно неверно понял ситуацию». Однако сделка так и не была закрыта.

