ВС РФ начали новое наступление? Что происходит в Покровске и Запорожье

Минобороны РФ объявило об освобождении новых населенных пунктов — на этот раз в Запорожской области. Как идет наступление ВС РФ, где появились новые направления для прорыва, что происходит в Покровске?
Где продвигаются ВС РФ в Запорожской области, что известно
10 ноября Минобороны РФ официально сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» смогли глубоко, до 5 км, вклиниться в оборону ВСУ в Запорожской области.
«Освобождены населенные пункты Новое и Сладкое Запорожской области. За четыре дня подразделения группировки войск „Восток“ освободили пять населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях», — отметили в военном ведомстве.
Сладкое и Новое — это небольшие села, расположенные к северу и югу от региональной автодороги, которая связывает Великую Новоселку в Донбассе и запорожское Гуляйполе, крупный логистический центр ВСУ. От Нового до Гуляйполя всего 12 км. Без учета серой зоны — 7 км.
«С освобождением данных сел наши воины усилили давление на временно оккупированный нацистами участок в районе границы Запорожской и Днепропетровской областей, а также значительно улучшили свои наступательные позиции на Гуляйпольском направлении», — пишет председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Следующая цель группировки „Восток“ — село Ровнополье. Его освобождение позволит выйти на Гуляйполе и следом на Орехов в обход основных линий обороны ВСУ. Пока противник гонит подкрепления на Красноармейск, российская армия всерьез готовится обвалить фронт в Запорожье. А у ВСУ явно не хватает людей, чтобы купировать эту угрозу», — отметил военкор Александр Коц.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Что происходит в Покровске, взят ли город, что с Мирноградом
Также 10 ноября Минобороны РФ объявило об освобождении поселка Гнатовка в ДНР — небольшого пригорода, расположенного в юго-восточном «углу» Покровска (Красноармейска).
«В городе Красноармейске российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия в микрорайоне Динас, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также зачистку территории западной промзоны», — подчеркнули в военном ведомстве.
Военкор Коц подчеркнул, что группировка «Центр» продолжает «вдавливать» противника в котел на этом участке фронта. При этом украинский Telegram-канал «Легитимный» увидел в освобождении Гнатовки признаки ухудшения ситуации для отрядов ВСУ, оставшихся «на дне» так называемого покровского мешка — в узкой зоне от Мирнограда до Сухого Яра.
«Наш источник сообщает, что ВС РФ рассекли Покровскую воронку, или Покровский мешок, на две части. Теперь выход из нижней части невозможен. Все военные, оставшиеся в южной части мешка от южной части Мирнограда, — смертники. При этом Генштаб по указанию Банковой (офиса президента Украины. — NEWS.ru) так и не дал приказа на выход с позиций. Фактически похоронили там солдатиков», — заключил «Легитимный».
Между тем украинские военные Telegram-каналы до сих пор отказываются признать, что Покровск и Мирноград в окружении.
«Если говорить про Покровск, то он не находится в окружении и никак не может находиться! Однако в него проникает противник и ведет свою деятельность непосредственно в городе», — объявил украинский канал DeepState.
Украинские каналы пишут, что сейчас ВСУ бросили большие силы на российские позиции к северу от Мирнограда; деблокировать Покровск они уже не пытаются. DeepState указывает, что ВС РФ заводят в Покровск десятки расчетов БПЛА, которые уничтожают любую логистику ВСУ, и подтягивают минометы. Логистика, снабжение, вывоз раненых у ВСУ полностью отсутствуют; ближний бой при любых перемещениях стал нормой, и российская пехота в Мирнограде уже начала тянуть инженерные заграждения, отсекая украинским солдатам пути к отступлению.
«Сырский сегодня доложил Зеленскому о сложной ситуации для ВСУ в Мирнограде, где противник начал занимать город с севера, таким способом обрезая пути отхода для ВСУ. У Генштаба остается всего неделя, чтобы изменить ситуацию в Покровской воронке, в обратной ситуации мы потеряем две бригады», — утверждает украинский Telegram-канал «Резидент».
«Освобождение Красноармейска произойдет достаточно скоро. Дальше будет решаться судьба агломерации. Все зависит от того, как будет получаться на Краснолиманском направлении. Там уже бои за Константиновку завязались. Я думаю, что зима будет горячей, несмотря на холода», — объявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
