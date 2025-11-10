ВС РФ начали новое наступление? Что происходит в Покровске и Запорожье

Минобороны РФ объявило об освобождении новых населенных пунктов — на этот раз в Запорожской области. Как идет наступление ВС РФ, где появились новые направления для прорыва, что происходит в Покровске?

Где продвигаются ВС РФ в Запорожской области, что известно

10 ноября Минобороны РФ официально сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» смогли глубоко, до 5 км, вклиниться в оборону ВСУ в Запорожской области.

«Освобождены населенные пункты Новое и Сладкое Запорожской области. За четыре дня подразделения группировки войск „Восток“ освободили пять населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях», — отметили в военном ведомстве.

Сладкое и Новое — это небольшие села, расположенные к северу и югу от региональной автодороги, которая связывает Великую Новоселку в Донбассе и запорожское Гуляйполе, крупный логистический центр ВСУ. От Нового до Гуляйполя всего 12 км. Без учета серой зоны — 7 км.

«С освобождением данных сел наши воины усилили давление на временно оккупированный нацистами участок в районе границы Запорожской и Днепропетровской областей, а также значительно улучшили свои наступательные позиции на Гуляйпольском направлении», — пишет председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Следующая цель группировки „Восток“ — село Ровнополье. Его освобождение позволит выйти на Гуляйполе и следом на Орехов в обход основных линий обороны ВСУ. Пока противник гонит подкрепления на Красноармейск, российская армия всерьез готовится обвалить фронт в Запорожье. А у ВСУ явно не хватает людей, чтобы купировать эту угрозу», — отметил военкор Александр Коц.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит в Покровске, взят ли город, что с Мирноградом

Также 10 ноября Минобороны РФ объявило об освобождении поселка Гнатовка в ДНР — небольшого пригорода, расположенного в юго-восточном «углу» Покровска (Красноармейска).

«В городе Красноармейске российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия в микрорайоне Динас, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также зачистку территории западной промзоны», — подчеркнули в военном ведомстве.

Военкор Коц подчеркнул, что группировка «Центр» продолжает «вдавливать» противника в котел на этом участке фронта. При этом украинский Telegram-канал «Легитимный» увидел в освобождении Гнатовки признаки ухудшения ситуации для отрядов ВСУ, оставшихся «на дне» так называемого покровского мешка — в узкой зоне от Мирнограда до Сухого Яра.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Наш источник сообщает, что ВС РФ рассекли Покровскую воронку, или Покровский мешок, на две части. Теперь выход из нижней части невозможен. Все военные, оставшиеся в южной части мешка от южной части Мирнограда, — смертники. При этом Генштаб по указанию Банковой (офиса президента Украины. — NEWS.ru) так и не дал приказа на выход с позиций. Фактически похоронили там солдатиков», — заключил «Легитимный».

Между тем украинские военные Telegram-каналы до сих пор отказываются признать, что Покровск и Мирноград в окружении.

«Если говорить про Покровск, то он не находится в окружении и никак не может находиться! Однако в него проникает противник и ведет свою деятельность непосредственно в городе», — объявил украинский канал DeepState.

Украинские каналы пишут, что сейчас ВСУ бросили большие силы на российские позиции к северу от Мирнограда; деблокировать Покровск они уже не пытаются. DeepState указывает, что ВС РФ заводят в Покровск десятки расчетов БПЛА, которые уничтожают любую логистику ВСУ, и подтягивают минометы. Логистика, снабжение, вывоз раненых у ВСУ полностью отсутствуют; ближний бой при любых перемещениях стал нормой, и российская пехота в Мирнограде уже начала тянуть инженерные заграждения, отсекая украинским солдатам пути к отступлению.

«Сырский сегодня доложил Зеленскому о сложной ситуации для ВСУ в Мирнограде, где противник начал занимать город с севера, таким способом обрезая пути отхода для ВСУ. У Генштаба остается всего неделя, чтобы изменить ситуацию в Покровской воронке, в обратной ситуации мы потеряем две бригады», — утверждает украинский Telegram-канал «Резидент».

«Освобождение Красноармейска произойдет достаточно скоро. Дальше будет решаться судьба агломерации. Все зависит от того, как будет получаться на Краснолиманском направлении. Там уже бои за Константиновку завязались. Я думаю, что зима будет горячей, несмотря на холода», — объявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

