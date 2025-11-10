Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 13:08

«Это все агония»: военэксперт о попытках ВСУ бежать под видом гражданских

Военэксперт Дандыкин назвал агонией бегство ВСУ в гражданской одежде

ВС Украины ВС Украины Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Попытки бойцов Вооруженных сил Украины скрыться из Красноармейска (Покровска), переодевшись в гражданскую одежду, являются признаком агонии, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинские солдаты покидают свои позиции, бросая технику и военное обмундирование.

[Попытки ВСУ скрыться из Красноармейска] — это все агония. Украинские бойцы сейчас переодеваются в гражданку, хорошо хоть не в женскую одежду. Люди бежали, все оставили. Сейчас в тех краях редко встретишь мирных людей, очень мало их осталось. Бойцов ВСУ, даже если они одеты в гражданскую одежду, сразу видно. [Их можно отличить] по рукам, если они на курок нажимают, — высказался Дандыкин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные пытаются выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове, переодеваясь в гражданскую одежду. По его словам, российские бойцы, имея богатый опыт, отслеживают ситуацию и пресекают эти попытки.

До этого Пушилин заявил, что военнослужащие ВСУ, попавшие в окружение в районе Красноармейска и Димитрова, не выдерживают натиска российских войск и сдаются в плен. По его словам, охват агломерации был грамотным.

Красноармейск
ВСУ
Украина
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, кто мог угрожать убийством Долиной и ее адвокату
Автоэксперт рассказал, как сэкономить 10 тыс. рублей при покупке зимних шин
Экс-дипломат из ЮАР объяснил последствия отказа Трампа ехать на саммит G20
«Не понимает, где находится»: Непомнящий объяснил нервные срывы Станковича
«Умерший» по ошибке мужчина не дождался признания его живым и скончался
Эксперт объяснил, когда можно смело покупать китайские шины
Налет на Брянск, москвич-диверсант, взрыв катеров: ВСУ атакуют РФ 10 ноября
Военэксперт ответил, сколько времени займет поставка 27 ЗРК Patriot Украине
Врач перечислила основные причины прыщей на голове
Россиянам рассказали приятную новость о больничных в 2026 году
В России умер амурский тигр-долгожитель
Врач объяснила, насколько эффективно мытье рук
Зеленский ответил, какое оружие хочет получить от США
Стало известно, кто помог Зеленскому восстановить отношения с Трампом
Умер преподаватель Путина и Медведева
Кардиолог развеяла миф о пользе употребления мелатонина
«Это все агония»: военэксперт о попытках ВСУ бежать под видом гражданских
Известный актер-иноагент получил новый штраф
Военных в Белгороде наградили за поимку обвиняемого в жестоком преступлении
Спецпроект о детях-героях тыла посмотрели более 665 тысяч россиян
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.