Попытки бойцов Вооруженных сил Украины скрыться из Красноармейска (Покровска), переодевшись в гражданскую одежду, являются признаком агонии, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинские солдаты покидают свои позиции, бросая технику и военное обмундирование.

[Попытки ВСУ скрыться из Красноармейска] — это все агония. Украинские бойцы сейчас переодеваются в гражданку, хорошо хоть не в женскую одежду. Люди бежали, все оставили. Сейчас в тех краях редко встретишь мирных людей, очень мало их осталось. Бойцов ВСУ, даже если они одеты в гражданскую одежду, сразу видно. [Их можно отличить] по рукам, если они на курок нажимают, — высказался Дандыкин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные пытаются выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове, переодеваясь в гражданскую одежду. По его словам, российские бойцы, имея богатый опыт, отслеживают ситуацию и пресекают эти попытки.

До этого Пушилин заявил, что военнослужащие ВСУ, попавшие в окружение в районе Красноармейска и Димитрова, не выдерживают натиска российских войск и сдаются в плен. По его словам, охват агломерации был грамотным.