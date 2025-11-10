«Противник пытается»: раскрыта хитрая схема выхода ВСУ из окружения в ДНР

Украинские военные пытаются выйти из окружения в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Димитрове, переодеваясь в гражданскую одежду, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что российские бойцы, имея богатый опыт, отслеживают ситуацию и пресекают эти попытки.

Фиксируется, как это бывает перед полным освобождением населенных пунктов, противник пытается переодеваться в гражданскую одежду, пытается выйти в гражданской одежде, но здесь, уже имея определенный опыт, наши бойцы также ситуацию отслеживают, — сказал глава региона.

Ранее пленный украинский военнослужащий Александр Авраменко заявил об отсутствии у солдат ВСУ шансов на прорыв в Красноармейск и рекомендовал им сдаваться российским военным. Он выразил понимание того, что его использовали в качестве «расходного материала».

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил о возможности освобождения Красноармейска российскими войсками в течение двух недель. По его оценке, украинские военнослужащие не имеют шансов на выход из окружения.