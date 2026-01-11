Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 20:06

В Крыму на якорной стоянке произошел навал судов с нефтепродуктами

В Керчи во время шторма произошел навал танкера и теплохода

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Керчи произошел навал теплохода и танкера на якорной стоянке, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону. В ведомстве уточнили, что обошлось без пострадавших. Кроме того, в МЧС заявили об отсутствии угрозы разлива нефтепродуктов.

В городе Керчи на якорной стоянке № 471 произошел навал судов: т/к (танкера. — NEWS.ru) «Санар-14» и т/х (теплохода. — NEWS.ru) «Виктор Таратин», — сказано в публикации.

Ранее паром с пассажирами и машинами на борту не смог подойти к побережью Турции в Мраморном море из-за ураганного ветра. Судно выполняет рейс между портами Эскихисар в провинции Коджаэли и Топчулар в провинции Ялова. Известно, что маршрут пользуется большой популярностью.

До этого сухогруз из Болгарии застрял в российской акватории Черного моря. По предварительной информации, на борту находились 11 человек, которые запросили эвакуацию. Сухогруз сел на мель в районе мыса Железный Рог неподалеку от Тамани. Судно не могло продолжать движение из-за шторма, при котором порывы ветра достигали 20–25 метров в секунду.

