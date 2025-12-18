Жителя Керчи обвиняют в разбойном нападении на школьницу, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю. Мужчина угрожал подростку металлическим брелоком с острием и требовал отдать телефон.

Школьница попыталась оказать сопротивление, однако он нанес ей несколько ударов в область живота, после чего скрылся с места преступления, — рассказали в ведомстве.

Сразу после инцидента мужчину задержали сотрудники полиции. В ходе следствия он полностью признал вину. Проведенные экспертизы также установили, что он причастен к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что в школе № 40 города Курска девятиклассник ударил ножом своего одноклассника прямо во время урока. Ребенка госпитализировали в Курскую областную детскую больницу № 2, где ему провели операцию.