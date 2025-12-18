Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 17:39

Жителя Керчи обвиняют в разбойном нападении на школьницу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жителя Керчи обвиняют в разбойном нападении на школьницу, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю. Мужчина угрожал подростку металлическим брелоком с острием и требовал отдать телефон.

Школьница попыталась оказать сопротивление, однако он нанес ей несколько ударов в область живота, после чего скрылся с места преступления, — рассказали в ведомстве.

Сразу после инцидента мужчину задержали сотрудники полиции. В ходе следствия он полностью признал вину. Проведенные экспертизы также установили, что он причастен к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что в школе № 40 города Курска девятиклассник ударил ножом своего одноклассника прямо во время урока. Ребенка госпитализировали в Курскую областную детскую больницу № 2, где ему провели операцию.

Керчь
нападения
школьники
следствие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленскому предрекли поражение на выборах
Примаков ответил на сообщения о закрытии Русского дома в Берлине
Политолог рассказал, чего ждать от грядущей прямой линии Путина
Минцифры добавило ряд платформ в «белый список» онлайн-сервисов
Лукашенко анонсировал большую сделку с Трампом
«Родился царь»: как русский вратарь Сафонов установил мировой рекорд
Туск заявил о «переломе» в вопросе изъятия российских активов
Песков ответил, какие вопросы лидируют на прямой линии с Путиным
«Мы вас будем бомбить»: Лукашенко предупредил оппонентов
IT-эксперт объяснил, почему в России рухнула цена на последний iPhone
«Не только отстранение»: Сырскому предрекли незавидную судьбу
Новогодние праздники с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на все
Трое россиян пострадали от новой атаки ВСУ
Родителей устроившего резню подростка «поймали» на выходе из суда
Оборона ВСУ пала: мясорубка в Гуляйполе, наступление ВС России 18 декабря
Раскрыто, почему Сырский остается на посту главкома при провалах на фронте
Безопасный десерт для малышей: рисовые шарики без сахара и аллергенов
Песков раскрыл роль ИИ в работе Кремля
В Кремле раскрыли, чего ждут от ИИ в 2026 году
Убийство в наркопритоне: юная проститутка села за смерть насильника
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.