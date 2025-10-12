Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 08:20

СБУ объявила в розыск необычного археолога из России

СБУ объявила в розыск археолога Толстикова из-за 50-летней экспедиции в Керчи

Фото: Социальные сети

Служба безопасности Украины объявила в розыск заведующего отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ им. А. С. Пушкина, археолога Владимира Толстикова, руководящего Боспорской археологической экспедицией в Керчи. Уточняется, что такие данные появились в материалах украинских органов власти.

Информация о Толстикове внесена в базу 27 июня 2025 года. При этом он стал участником экспедиции с 1969 года, а с 1977-го — ее начальником. При этом Толстиков является заслуженным деятелем искусств России, награжден по указу президента медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего ведущего телеканала RT Антона Красовского. Об этом свидетельствуют официальные базы данных украинских правоохранительных органов. Журналист находится в розыске с февраля 2025 года. Основанием для розыска стали обвинения в якобы «посягательстве на территориальную целостность Украины».

До этого российская исполнительница Татьяна Куртукова была внесена в базу данных сайта «Миротворец». Как заявляется на портале, основанием для включения в список стала ее поддержка действий ВС России. Певица, известная по композиции «Матушка», была добавлена в реестр 11 сентября.

археологи
Керчь
раскопки
СБУ
