12 сентября 2025 в 11:09

Киев внес известную российскую певицу в свой «расстрельный» список

Певица Куртукова появилась в базе украинского сайта «Миротворца»

Татьяна Куртукова Татьяна Куртукова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российская исполнительница Татьяна Куртукова была внесена в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». Основанием для включения в список стала, как заявляется на портале, ее поддержка действий российских вооруженных сил.

Певица, известная широкой публике по композиции «Матушка», была внесена в реестр в четверг, 11 сентября. Примечательно, что в созданной карточке указана ошибочная фамилия — Макарова, а не Куртукова.

Владельцы интернет-ресурса обвиняют Куртукову в публичном одобрении действий российской армии и в «посягательстве» на суверенитет Украины. Конкретным поводом для санкций послужило участие артистки в съемках новогоднего «Голубого огонька», где в зрительном зале присутствовали ветераны специальной военной операции.

Ранее стало известно, что в «Миротворец» внесли российского режиссера Жору Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин). Согласно информации ресурса, основанием стало нарушение им госграницы Украины и «незаконная коммерческая деятельность в Крыму».

Прежде российская актриса Александра Бортич оказалась в списках «Миротворца» из-за участия в съемках исторического фильма «Викинг» о жизни князя Владимира. Вместе с ней в базу были внесены и другие исполнители главных ролей. Среди них Данила Козловский и Светлана Ходченкова.

