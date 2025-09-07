Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025

Режиссер «Слова пацана» оказался в базе «Миротворца»

Режиссера Жору Крыжовникова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Жора Крыжовников Жора Крыжовников Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Российского режиссера Жору Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин) внесли в список украинского сайта «Миротворец». Согласно информации ресурса, основанием стало его нарушение госграницы Украины и незаконная коммерческая деятельность в Крыму.

Киеву не понравилось, что в 2021 году режиссер участвовал в съемах сериала «Ваша честь» на полуострове. Главные роли в картине сыграли Олег Меньшиков, Алексей Серебряков, Владислав Миллер и Ольга Тумайкина. Среди известных работ Крыжовникова — сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

До этого в базу «Миротворца» занесли российского киноблогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов). Его обвинили его в «распространении российских нарративов» и «манипулировании общественно значимой информацией».

Ранее российская актриса Александра Бортич оказалась в списках украинского сайта «Миротворец» из-за участия в съемках исторического фильма «Викинг» о жизни князя Владимира. Актриса была добавлена еще в марте 2017 года. Вместе с ней в базу данных внесены и другие исполнители главных ролей. Среди них Данила Козловский и Светлана Ходченкова.

