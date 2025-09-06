Саммит ШОС — 2025
Блогер BadComedian оказался в базе «Миротворец»

Евгений Баженов Евгений Баженов Фото: Социальные сети

Российский киноблогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) оказался в базе украинского сайта «Миротворец». Авторы портала обвинили его в «распространении российских нарративов» и «манипулировании общественно значимой информацией».

Примечательно, что в базу блогер попал еще в 2022 году, однако стало об этом известно только сейчас. Сам Баженов пока не комментировал ситуацию.

Ранее стало известно, что заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Авторы публикации указали, что российский шансонье был внесен в базу еще в 2017 году за посещение Крыма. Кроме того, в январе 2023 года Киев ввел против Шуфутинского санкции.

До этого российская актриса Александра Бортич оказалась в списках украинского сайта «Миротворец» из-за участия в съемках исторического фильма «Викинг» о жизни князя Владимира. Актриса была добавлена еще в марте 2017 года. Вместе с ней в базу данных внесены и другие исполнители главных ролей. Среди них Данила Козловский и Светлана Ходченкова.

