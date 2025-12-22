Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 18:38

Блогера-татуировщика едва не застрелили в Петербурге

Неизвестный пытался выстрелить из ружья в блогера Антона Хорошего в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На известного блогера-татуировщика Антона Хорошего и его жену было совершено нападение с ружьем в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел ночью на проспекте Маршала Жукова.

По словам блогера, во время движения перед его автомобилем резко затормозил внедорожник Nissan X-Trail без номерных знаков. Из машины вышел лысый мужчина в стиле милитари, который начал агрессивно размахивать руками и странно улыбаться. Затем неизвестный открыл багажник, достал ружье, зарядил его и направил в сторону супружеской пары.

Чтобы избежать стрельбы, Хорошему пришлось экстренно сдавать назад, развернуться и быстро покинуть место происшествия. После инцидента блогер обратился в правоохранительные органы. По его описанию, нападавшему около 50 лет.

Ранее в Нижнем Новгороде бьюти-блогер Марина Ильина стала жертвой нападения в одном из салонов красоты. По словам девушки, она пришла проверить работу мастера, так как подозревала, что у владелицы салона нет соответствующего образования.

Санкт-Петербург
блогеры
ружья
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вице-президент США послал американцев «отведать фекалий»
Лавров дал четкий сигнал США из-за бесчинств в Карибском море
Семья посадила на рейс умершую бабушку
Трагедия в семье, критика либералов, сериал об СВО: где сейчас Жигунов
Путин и Рахмон решили усилить борьбу с насилием после трагедии в Одинцово
«Ничего не сотворил»: политолог о вероятности импичмента Трампа
Россиян хотят пересадить в дирижабли
Раскрыта дата прощания с девочкой, погибшей при атаке ВСУ на Севастополь
«Похоронить невозможно»: продюсер Леонид Дзюник о карьере певицы Долиной
Опасный праздничный стол: какие продукты нельзя давать домашним питомцам
Капсула отеля во Внуково «заперла» девушку
В Белом доме отреагировали на слухи о расколе между Рубио и Уиткоффом
Загадочная воронка появилась в европейской стране и затянула лодки
Звезда «Что? Где? Когда?» покинет должность полпреда правительства в КС
«Повышают ставки»: член ОП о перспективах завершения конфликта на Украине
В Крыму вынесли приговор избившим боксера Двали и его товарища
В Госдуме сообщили плохую новость для навязчивых продавцов
Главного борца с коррупцией отправили в купянскую «мясорубку»
В Совфеде заявили о важности межпарламентского диалога РФ и Азербайджана
Стало известно, сколько компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.