Блогера-татуировщика едва не застрелили в Петербурге

На известного блогера-татуировщика Антона Хорошего и его жену было совершено нападение с ружьем в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел ночью на проспекте Маршала Жукова.

По словам блогера, во время движения перед его автомобилем резко затормозил внедорожник Nissan X-Trail без номерных знаков. Из машины вышел лысый мужчина в стиле милитари, который начал агрессивно размахивать руками и странно улыбаться. Затем неизвестный открыл багажник, достал ружье, зарядил его и направил в сторону супружеской пары.

Чтобы избежать стрельбы, Хорошему пришлось экстренно сдавать назад, развернуться и быстро покинуть место происшествия. После инцидента блогер обратился в правоохранительные органы. По его описанию, нападавшему около 50 лет.

