25 февраля 2026 в 11:06

Как спасти ружье от ржавчины: советы по консервации после зимней охоты

Уход за оружием после зимней охоты — как провести консервацию от влаги Уход за оружием после зимней охоты — как провести консервацию от влаги Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зима — серьезное испытание для любого ствола. Мороз, конденсат, влага от снега и перепады температур разрушают металл и дерево быстрее, чем кажется. Правильный уход за оружием после зимней охоты — не прихоть, а необходимость, если хотите, чтобы ружье служило десятилетиями.

Что сделать сразу после возвращения с промысла:

  1. Дайте оружию нагреться. Занесите ружье в прохладное помещение (не сразу в тепло!) — резкий перепад температур дает конденсат внутри ствола и механизма.

  2. Разрядите и разберите. Полная разборка — обязательна. Не оставляйте патроны в патроннике даже на ночь.

  3. Протрите насухо все металлические части. Используйте чистую ветошь или безворсовую ткань — удалите влагу, нагар, остатки смазки.

  4. Прочистите ствол. Шомпол с патчами, пропитанными растворителем, — от казны к дулу, не обратно. Повторяйте до чистого патча.

  5. Смажьте металл тонким слоем оружейного масла. Особое внимание — затвору, УСМ, внутренней поверхности ствола. Излишки масла уберите: они собирают пыль и загустевают на морозе.

  6. Осмотрите деревянные части приклада. Если дерево набухло или потемнело — просушите при комнатной температуре, затем обработайте льняным маслом или специальным составом для дерева.

  7. Проверьте механизмы на функциональность. Спуск, предохранитель, экстрактор — все должно работать без заеданий.

Хранение:

  • храните в сухом месте при стабильной температуре, вдали от батарей;

  • чехол — только дышащий (кожа, ткань), не герметичный: пластик и кожзам держат влагу внутри;

  • раз в 1–2 месяца проверяйте состояние смазки, даже если оружие не используется.

Грамотный уход за оружием после зимней охоты занимает не больше 30–40 минут, зато гарантирует надежную работу ружья в следующем сезоне и сохраняет его рыночную стоимость на долгие годы.

Ранее мы делились с вами секретом следов на снегу: учили, как «расшифровать» сугробы.

оружие
охота
ружья
советы
хранение
безопасность
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
