11 февраля 2026 в 14:47

Появилось фото оружия напавшего на техникум в Анапе

Нападавший на техникум в Анапе стрелял из охотничьей двустволки ТОЗ-34ЕР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При нападении на техникум в Анапе 17-летний злоумышленник использовал охотничью двустволку ТОЗ-34ЕР, следует из опубликованного Telegram-каналом «Осторожно, новости» фото. Подросток стрелял пулями калибра 12×70.

По предварительным данным канала, в результате стрельбы ранения получили три человека. Позже стало известно, что один человек погиб. Всего, по данным очевидцев, прозвучало примерно 10 выстрелов.

Нападавший, студент-автомеханик 2008 года рождения был оперативно задержан сотрудниками Росгвардии. При себе у него была разгрузка с патронами. Большая часть учащихся успела забаррикадироваться в здании после того, как прогремели первые выстрелы. Полиция оцепила Промышленную улицу, где находится учебное заведение.

До этого учащийся образовательного учреждения сообщил, что студентов пока что не выпускают из здания после инцидента. По его словам, у входа в училище находится множество сотрудников правоохранительных органов.

В начале февраля девятиклассник напал на гимназию в Уфе. Известно, что школьник выстрелил в учителя и трех одноклассников из пластикового пневматического автомата. Как уточнили в МВД Башкирии, подросток также взорвал петарду во время нападения. Его задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.

