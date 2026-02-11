Опубликованы кадры с места стрельбы в Анапе

В Сети появились кадры из Анапы, где произошла стрельба. На видео, опубликованном Telegram-каналом «ЧП Анапа», видны экстренные службы, в том числе Росгвардия и пожарная машина.

По данным источника, инцидент произошел в Анапском индустриальном техникуме. Всего, по данным очевидцев, прозвучало примерно 10 выстрелов. Администрация Анапы пока никак не комментировала произошедшее.

До этого стало известно, что девочку, которая напала на сверстницу в школе Кодинска в Красноярском крае, поместили под домашний арест. До этого она находилась в изоляторе временного содержания. Ей также предъявили обвинение по двум уголовным делам.

Причиной нападения стал буллинг. По словам знакомых 14-летней ученицы, она взяла нож у мамы и решила отомстить педагогу по химии и биологии, но ее остановила одноклассница. Школьнице порезали руку, учительница не пострадала. В школе, где произошло ЧП, были установлены рамки с металлоискателями, но они не сработали.