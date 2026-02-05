Суд избрал меру пресечения школьнице, устроившей поножовщину в Кодинске

Девочку, которая напала на сверстницу в школе Кодинска в Красноярском крае, поместили под домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. До этого она находилась в изоляторе временного содержания. Ей также предъявили обвинение по двум уголовным делам.

Кежемским районным судом Красноярского края избрана мера пресечения в отношении школьницы, ранившей сверстницу и напавшей на преподавателя в школе города Кодинск. Суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемой в виде домашнего ареста по 3 апреля 2026 года, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что причиной нападения стал буллинг. По словам знакомых 14-летней ученицы, она взяла нож у мамы и решила отомстить педагогу по химии и биологии, но ее остановила одноклассница. Школьнице порезали руку, учительница не пострадала.

В Минобразования Красноярского края рассказали, что ученица смогла беспрепятственно пронести кухонный нож в здание учебного заведения из-за отсутствия права у охраны и вахтеров на досмотр. Там добавили, что такие правила действуют и в других регионах России.