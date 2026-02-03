Стало известно, как девочка пронесла нож в школу под Красноярском Минобразования: девочка пронесла нож в школу из-за отсутствия права на досмотр

Ученица, напавшая на сверстницу в школе Кодинска, смогла беспрепятственно пронести кухонный нож в здание учебного заведения из-за отсутствия права у охраны и вахтеров на досмотр, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобразования Красноярского края. Там добавили, что такие правила действуют и в других регионах России.

Даже если что-то звенит (на рамке металлодетектора. — NEWS.ru), они (охрана. — NEWS.ru) не имеют права не пропустить школьника, который учится в этой школе. И обыскивать они не имеют права, — объяснил собеседник агентства.

В школе Кодинска, по данным ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, полноценной охраны не было, а лишь вахтер и металлодетектор.

Ранее стало известно, что причиной нападения в школе Красноярского края стал буллинг, девочку травили не только одноклассники, но и учителя. По словам знакомых 14-летней ученицы, она взяла нож у мамы и решила отомстить педагогу по химии и биологии, но ее остановила одноклассница. Школьнице порезали руку, учительница не пострадала.