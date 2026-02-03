Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 19:05

Стало известно, как девочка пронесла нож в школу под Красноярском

Минобразования: девочка пронесла нож в школу из-за отсутствия права на досмотр

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ученица, напавшая на сверстницу в школе Кодинска, смогла беспрепятственно пронести кухонный нож в здание учебного заведения из-за отсутствия права у охраны и вахтеров на досмотр, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобразования Красноярского края. Там добавили, что такие правила действуют и в других регионах России.

Даже если что-то звенит (на рамке металлодетектора. — NEWS.ru), они (охрана. — NEWS.ru) не имеют права не пропустить школьника, который учится в этой школе. И обыскивать они не имеют права, — объяснил собеседник агентства.

В школе Кодинска, по данным ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, полноценной охраны не было, а лишь вахтер и металлодетектор.

Ранее стало известно, что причиной нападения в школе Красноярского края стал буллинг, девочку травили не только одноклассники, но и учителя. По словам знакомых 14-летней ученицы, она взяла нож у мамы и решила отомстить педагогу по химии и биологии, но ее остановила одноклассница. Школьнице порезали руку, учительница не пострадала.

нападения
Красноярский край
ножи
школы
школьницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
«Нема денег»: Захарова раскрыла, почему Рютте выступал в полупустой Раде
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.