В России школьница заночевала в мороз на могиле бабушки и выжила

Школьница провела ночь на кладбище в сильный мороз в Верхней Пышме Свердловской области сообщила региональная Госавтоинспекция в Telegram. Отмечается, что полицейские нашли 12-летнюю девочку шедшей по дороге и доставили в отдел. С ее слов, она ночевала на могиле бабушки.

Врачи осмотрели девочку — несмотря на многочасовое пребывание на холоде, серьезного переохлаждения удалось избежать, в госпитализации она не нуждалась. После того как ребенок согрелся и пришел в себя, полицейские связались с родителями и передали им девочку, — говорится в сообщении.

На родителей составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Семью взяли под наблюдение подразделения органов внутренних дел, занимающихся делами несовершеннолетних.

