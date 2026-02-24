Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 19:11

В России школьница заночевала в мороз на могиле бабушки и выжила

В Свердловской области школьница ночевала на могиле бабушки в мороз

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Школьница провела ночь на кладбище в сильный мороз в Верхней Пышме Свердловской области сообщила региональная Госавтоинспекция в Telegram. Отмечается, что полицейские нашли 12-летнюю девочку шедшей по дороге и доставили в отдел. С ее слов, она ночевала на могиле бабушки.

Врачи осмотрели девочку — несмотря на многочасовое пребывание на холоде, серьезного переохлаждения удалось избежать, в госпитализации она не нуждалась. После того как ребенок согрелся и пришел в себя, полицейские связались с родителями и передали им девочку, — говорится в сообщении.

На родителей составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Семью взяли под наблюдение подразделения органов внутренних дел, занимающихся делами несовершеннолетних.

Ранее жительница города Сочи Карина, чья 11-летняя дочь 2 февраля покончила с собой, рассказала NEWS.ru, что в вещах девочки нашли сатанинские рисунки (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и надписи о смерти на корейском языке. Мать уверена, что ее ребенка втянули в какую-то ролевую игру. По ее словам, девочка могла поверить в сверхспособности персонажа, которого отыгрывала, что и стало причиной несчастного случая.

Россия
Свердловская область
школьницы
морозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Opel отзовет тысячи машин из-за смертельно опасных подушек
В Минфине оценили состояние крупнейшего застройщика
Проживающие в Грузии россияне задумались о переезде
Силы ПВО за шесть часов сбили восемь дронов ВСУ над двумя регионами России
Поддержка Долиной, срок на Украине, помощь СВО: как живет Денис Майданов
«Что вкладывает в членство?»: Захарова осадила фон дер Ляйен из-за Украины
Стало известно, как на воробьев действует жизнь в городе
Политолог раскрыл, чем закончится «война» Украины с Венгрией и Словакией
Герой России объяснил, почему расширение «ядерного клуба» недопустимо
Эндокринолог озвучила новую причину хронического запора
На границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения
В Китае обратили внимание, чем грозят слова Стубба о ядерных объектах РФ
Нововведения в РФ с 1 марта, ЕС обезумел, претензии Зеленского: что дальше
Военэксперт объяснил, почему Запад хочет передать Украине ядерное оружие
Канада выделит Украине 17 млрд рублей и поставит 400 бронеавтомобилей
На Украине певицу Чичерину приговорили к 12 годам колонии
Собака вернулась домой без девятилетней хозяйки, которую не могут найти
Лондону объяснили, кого он подставил новыми антироссийскими санкциями
Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие
Подозреваемый в связях с Эпштейном политик пытался совершить суицид
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.