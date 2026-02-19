Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 14:50

Погибшая в Сочи 11-летняя школьница рисовала сатанинские символы

В Сочи мать обвинила группы смерти в гибели 11-летней дочери

Фото: Фотографии предоставлены мамой девочки
Жительница города Сочи Карина, чья 11-летняя дочь 2 февраля покончила с собой, рассказала NEWS.ru, что в вещах девочки нашли сатанинские рисунки (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и надписи о смерти на корейском языке. Мать уверена, что ее ребенка втянули в какую-то ролевую игру. По ее словам, девочка могла поверить в сверхспособности персонажа, которого отыгрывала, что и стало причиной несчастного случая.

Ева, видимо, думала, что она персонаж и что она сохранилась (в видеоиграх игроки могут загрузить сохранение после смерти, чтобы продолжить ее прохождение. — NEWS.ru). Настолько ей затуманили рассудок. Мы можем предположить, что ей поступил определенный сигнал в группе Telegram-канала, и она [совершила суицид], — полагает Карина.

Также мама девочки рассказала, что в последнее время на аккаунт дочери в Telegram приходили цифровые подарки от людей с подозрительными аватарами. На одном из них была смерть с косой.

Ранее 20-летний уроженец Твери рассказал психиатру Василию Шурову, как в 17 лет пережил попытку суицида. Незадолго до этого молодой человек вышел их рехаба, встретился с мамой и попил чай с тортом.

