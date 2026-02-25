Трамп придумал способ прекратить мошенничество на выборах в США Трамп: мошенничество на выборах в США процветает

Президент США Дональд Трамп призвал запретить жителям США без удостоверения избирателя голосовать на выборах, сообщает телеканал CBS. Глава государства считает, что это позволит положить конец мошенничеству среди нелегалов и злоумышленников.

Мошенничество на наших выборах безудержно. Все избиратели должны предоставить удостоверение избирателя, все избиратели должны предоставить подтверждение гражданства, чтобы голосовать, — сказал Трамп.

Политик выразил мнение, что противники законопроекта SAVE America поддерживают нарушения на выборах и хотят заручиться поддержкой нелегалов. Это их единственный способ избраться, констатировал Трамп.

Ранее Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что не знает, как долго еще пробудет у власти. Республиканец посетовал, что у него слишком много врагов, которые хотели бы от него избавиться.

До этого Трамп опроверг возможность баллотироваться на третий президентский срок. Он отметил, что ему запрещено это делать согласно Конституции США. При этом глава Белого дома отметил, что уровень его поддержки в США находится на самом высоком уровне среди других американских президентов.