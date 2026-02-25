Составлен топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России Сварщик оказался самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России

Профессия сварщика оказалась самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в начале 2026 года, об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ru и сервиса «Моя смена». Зарплата таких специалистов составила от 267 до 300 тыс. рублей, передает РИА Новости.

Уточняется, что следом за сварщиками расположились электромонтажники с зарплатой 160 тыс. рублей. Третье место заняли машинисты и монтажники. Они получают в среднем по 146,9 тыс. рублей.

В десятку самых высокооплачиваемых рабочих профессий также вошли маляры, штукатуры, автослесари, автомеханики, токари, фрезеровщики и шлифовщики, водители и операторы станков. На десятом месте расположились механики. В среднем они зарабатывают 103,2 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал поднять зарплаты медицинских работников. Глава государства отметил, что руководство намерено усовершенствовать систему оплаты труда.