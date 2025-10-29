Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 07:13

Трамп высказался о переизбрании президентом на третий срок

Трамп заявил, что ему запрещено избираться президентом США на третий срок

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп отверг возможность баллотироваться на третий президентский срок. В беседе с журналистами по пути в Южную Корею он отметил, что ему запрещено это делать согласно конституции США, передает Bloomberg.

Основываясь на том, что я читал, мне не разрешено баллотироваться, — подчеркнул глава государства.

При этом республиканец отметил, что уровень его поддержки в США находится на самом высоком уровне для американских президентов за многие годы. В связи с этим политик выразил сожаление, что не сможет принять участие в президентской гонке в 2028 году.

Ранее Трамп сообщил, что США предпочли бы избегать участия в военных конфликтах, но в случае необходимости способны одержать в них победу. Американский лидер добавил, что отныне Вашингтон будет действовать без оглядки на политическую корректность в вопросах национальной безопасности.

До этого бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер выразил мнение, что Трамп слишком часто меняет свою позицию по Украине, поскольку ему все равно, как именно закончится конфликт. По словам дипломата, подобное поведение главы Белого дома напоминает американские горки.

