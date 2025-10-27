Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 13:40

В США сравнили изменение позиции Трампа по Украине с американскими горками

NYT: позиция Трампа по украинскому конфликту подобна американским горкам

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп слишком часто меняет свою позицию по Украине, потому что ему все равно, как именно закончится конфликт, заявил в беседе с The New York Times бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер. По его словам, подобное поведение главы Белого дома напоминает американские горки.

Движущая сила этих американских горок заключается в желании президента стать тем, кто завершил конфликт, — отметил дипломат.

При этом республиканца не волнует, как именно он закончится и к каким последствиям это приведет, уточнил Даалдер. Для Трампа важно лишь то, чтобы украинский кризис завершился и это подкрепило бы его претензии на Нобелевскую премию мира, резюмировал экс-посол.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия руководствуется собственными национальными интересами, в том числе и при налаживании диалога с Соединенными Штатами. По его словам, так было, есть и так будет дальше.

До этого Трамп пообещал, что не будет претендовать на пост вице-президента США на выборах, которые пройдут в 2028 году. Он предположил, что американцам вряд ли бы это понравилось. В то же время политик не стал скрывать, что это «очень заманчиво».

Дональд Трамп
США
Украина
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеран Афганистана Трещев вновь подал иск к Пугачевой
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 октября, фото, видео
Власти Литвы намерены принять новое решение по границе с Белоруссией
Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские матчи
Армения сделала шаг навстречу Азербайджану в вопросе транзита грузовиков
Генерал ответил, сколько истребителей Mirage ВСУ могут получить от Франции
Любовь к Киеву, отказ сниматься у Михалкова, долги: как живет Кирилл Кяро
В России признали нежелательными две украинские организации
В деле о неудавшемся похищении футболиста «Зенита» появилась новая деталь
Раскрыты последствия ударов ВСУ по Белгородскому водохранилищу
Появились неожиданные подробности об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS
На Украине забили тревогу из-за цен на электрогенераторы
Российский губернатор поручил создать «Крематорий» и реестр кладбищ
Созданную иноагентом организацию могут признать террористической
Психолог подсказала технику, которая поможет справиться с тревогой
Астроном раскрыл, что за небесное тело заметили в небе над Москвой
В Петербурге впервые за шесть лет закрылся салон Lada
Путин денонсировал одно соглашение с США в ядерной сфере
Известная певица подает в суд на программу «Судьба человека»
Раскрыто, почему Трамп отказался от плана ЕС по замороженным активам России
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.