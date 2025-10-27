В США сравнили изменение позиции Трампа по Украине с американскими горками

Президент США Дональд Трамп слишком часто меняет свою позицию по Украине, потому что ему все равно, как именно закончится конфликт, заявил в беседе с The New York Times бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер. По его словам, подобное поведение главы Белого дома напоминает американские горки.

Движущая сила этих американских горок заключается в желании президента стать тем, кто завершил конфликт, — отметил дипломат.

При этом республиканца не волнует, как именно он закончится и к каким последствиям это приведет, уточнил Даалдер. Для Трампа важно лишь то, чтобы украинский кризис завершился и это подкрепило бы его претензии на Нобелевскую премию мира, резюмировал экс-посол.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия руководствуется собственными национальными интересами, в том числе и при налаживании диалога с Соединенными Штатами. По его словам, так было, есть и так будет дальше.

До этого Трамп пообещал, что не будет претендовать на пост вице-президента США на выборах, которые пройдут в 2028 году. Он предположил, что американцам вряд ли бы это понравилось. В то же время политик не стал скрывать, что это «очень заманчиво».