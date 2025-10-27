«Это слишком заманчиво»: Трамп о выдвижении на пост вице-президента США Трамп пообещал не претендовать на пост вице-президента США в 2028 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет претендовать на пост вице-президента страны на выборах, которые пройдут в 2028 году. По его словам, американцам вряд ли бы это понравилось. Трансляция выступления главы государства велась на официальном сайте Белого дома.

Я бы исключил такую возможность, потому что это слишком заманчиво. Я думаю, людям бы это не понравилось. Это было бы как-то неправильно, не так ли? — подчеркнул Трамп.

По данным издания Newsweek, сторонники хозяина Белого дома призывают найти способ, чтобы он смог сохранить власть после завершения второго срока. Одна из идей предполагает, что политик пойдет на выборы в качестве вице-президента, а в случае победы напарник Трампа уйдет в отставку, оставив тому свой пост.

Ранее Трамп сообщил, что примет участие в новом саммите с президентом РФ Владимиром Путиным, если будет уверен в сделке. При этом он уточнил, что всегда был в хороших отношениях с российским лидером. Также республиканец подчеркнул, что Москва стремится к установлению мира на территории Украины.