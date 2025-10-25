Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 21:43

Трамп назвал условие новой встречи с Путиным

Трамп сообщил, что назначит встречу Путину только при уверенности в сделке

Владимир Путин, Дональд Трамп Владимир Путин, Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп сообщил, что примет участие в новом саммите с президентом РФ Владимиром Путиным, если будет уверен в сделке. При этом он рассказал журналистам, что всегда был в хороших отношениях с лидером РФ, трансляция его сообщения ведется на сайте Белого дома.

Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку, — прокомментировал Трамп возможность встречи с Путиным.

Ранее президент США заявил, что Россия стремится к установлению мира на территории Украины. Республиканец также подчеркнул, что санкции, наложенные на Москву, являются «очень сильными» и якобы будут иметь значительное воздействие.

До этого британская Financial Times сообщила, что Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться с условиями, которые выдвигает Россия. Лидер США предупредил, что в случае отказа его страна может оказаться уничтоженной.

Также стало известно, что встреча президентов США и Украины в Белом доме переросла в «перепалку». Лидер Соединенных Штатов в ходе беседы неоднократно начинал ругаться и скинул со стола разложенные карты боевых действий.

Дональд Трамп
США
Владимир Путин
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель сбил 14-летнюю девочку в Москве
Аэропорт южного российского города прекратил работу
Смерть белоруски в Мьянме получила еще одно подтверждение
Трамп назвал условие новой встречи с Путиным
Дмитриев привез американцам шоколадные конфеты с цитатами Путина
ЦСКА вырвался в лидеры РПЛ после домашнего матча
ОАЭ заподозрили в передаче Китаю технологий для ракет
Нетаньяху и Рубио сделали важное заявление о секторе Газа
Тело пенсионерки с огнестрельным ранением нашли в Москве
В Харьковской области ликвидировали группу разведывательного батальона ВСУ
Степанова предложила лыжнику из Австрии Фермойлену забеременеть
В Конгрессе США сделали заявление о войне с Россией
«Извлекли урок»: ЦСКА нанес УНИКСу первое поражение в Единой лиге ВТБ
Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа
«С глубоким прискорбием»: театр Табакова о смерти Золотницкого
ПВО перехватила два БПЛА над российским регионом
Предопределена судьба Тайваня в случае торговой сделки США и Китая
Покупатель застрелил кассира из-за долга и убил себя
Неожиданный «гость» лишил москвичей сна на несколько дней
Массовая драка на Коммунарке привлекла внимание СК
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.