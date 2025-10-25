Трамп назвал условие новой встречи с Путиным Трамп сообщил, что назначит встречу Путину только при уверенности в сделке

Президент США Дональд Трамп сообщил, что примет участие в новом саммите с президентом РФ Владимиром Путиным, если будет уверен в сделке. При этом он рассказал журналистам, что всегда был в хороших отношениях с лидером РФ, трансляция его сообщения ведется на сайте Белого дома.

Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку, — прокомментировал Трамп возможность встречи с Путиным.

Ранее президент США заявил, что Россия стремится к установлению мира на территории Украины. Республиканец также подчеркнул, что санкции, наложенные на Москву, являются «очень сильными» и якобы будут иметь значительное воздействие.

До этого британская Financial Times сообщила, что Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться с условиями, которые выдвигает Россия. Лидер США предупредил, что в случае отказа его страна может оказаться уничтоженной.

Также стало известно, что встреча президентов США и Украины в Белом доме переросла в «перепалку». Лидер Соединенных Штатов в ходе беседы неоднократно начинал ругаться и скинул со стола разложенные карты боевых действий.