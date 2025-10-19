Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Трамп потребовал от Зеленского принять российские условия

FT: Трамп призвал Зеленского принять условия России или быть уничтоженным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В ходе встречи в Вашингтоне президент США Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться с условиями, которые предлагает Россия, передает FT. Лидер Штатов предупредил, что в случае отказа его страна может оказаться уничтоженной.

Дональд Трамп на напряженной встрече в Белом доме в пятницу призвал Владимира Зеленского принять условия России по прекращению войны, — сказано в публикации.

Уточняется, что Трамп охарактеризовал ситуацию как критическую для Украины. При этом издание отметило, что украинской стороне удалось добиться определенного прогресса, склонив президента Штатов к поддержке идеи о заморозке текущей линии фронта.

Ранее стало известно, что встреча президентов США и Украины в Белом доме переросла в «перепалку». Лидер Соединенных штатов в ходе беседы неоднократно начинал ругаться и скинул со стола разложенные карты боевых действий.

До этого Зеленский заявил, что во время встречи с Трампом в Вашингтоне поднимался вопрос участия Киева в переговорах в Будапеште, где будет присутствовать Путин. По его словам, американский лидер пообещал обсудить эту тему с российским президентом. Зеленский подчеркнул, что для достижения долгосрочного мира необходимо участие обеих сторон.

