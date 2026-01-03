Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 08:00

Праздник в бокале: рецепт нежного апельсинового ликера «Куантро»

Ликер «Куантро», рецепт в домашних условиях: сладкий напиток к празднику Ликер «Куантро», рецепт в домашних условиях: сладкий напиток к празднику Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Представьте, что можете создать маленькое кулинарное чудо прямо у себя на кухне. Домашний ликер «Куантро» — это не просто напиток, а солнечный эликсир с ароматом апельсинов, который станет изюминкой вашего праздничного стола. Его удивительно приятный вкус покорит гостей, а процесс приготовления очень прост.

Основу для этого волшебства легко найти. Вам понадобятся самые доступные ингредиенты: 3 крупных апельсина (желательно с толстой цедрой, ее нам и нужно), 500 мл хорошего коньяка или водки, 300 граммов сахарного песка и 100 мл чистой воды. Рецепт классического ликера «Куантро» начинается с цедры. Тщательно вымойте апельсины и снимите с них цедру, стараясь не задевать белую горьковатую часть. Положите ее в большую банку, залейте алкоголем и плотно закройте крышкой. Настаивайте смесь в темном месте две недели, чтобы спирт вобрал в себя все эфирные масла и солнечный аромат. Не забывайте иногда встряхивать банку.

Спустя положенное время пора придать напитку сладость. Процедите настойку через марлю, отжимая цедру. Сварите сироп из сахара и воды, остудите его и влейте в апельсиновый спирт. Тщательно перемешайте — и ваш собственный рецепт ликера «Куантро» почти завершен. Разлейте готовый ликер по красивым бутылкам и дайте ему «пожениться» еще пару дней. Вы удивитесь, насколько этот домашний вариант нежнее и ароматнее магазинного аналога. Он идеален в чистом виде после ужина или как компонент для коктейлей.

Помните, что этот прекрасный напиток создан для того, чтобы радовать в особые моменты. Чрезмерное употребление алкоголя вредно для вашего здоровья.

Ранее мы делились с вами рецептом супа, спасающего от похмелья.

алкогольные напитки
своими руками
домашние заготовки
рецепты
советы
ликер
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне сдали почти 500 тонн мелочи за год
Психолог рассказала, как правильно ставить цели на год
Гороскоп 3 января: оздоравливаемся, храним деньги, меняем имидж
Боец ВС России «заарканил» украинскую «Бабу Ягу»
«Явно предвидели»: в Китае восхитились РФ из-за «ледяного» отпора Польше
Банки в России начали блокировать крупные покупки на маркетплейсах
Пьяный незнакомец на улице — что делать и как не нарваться на неприятности
Названы основные поставщики игристого в Россию
Над украинскими беженцами в Европе навис дамоклов меч
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 января: инфографика
Купянск под охраной, разгром ВСУ в Гуляйполе: новости СВО на утро 3 января
Куда сходить на Рождество: 7 идей идеального праздника вдвоем и с детьми
Праздник в бокале: рецепт нежного апельсинового ликера «Куантро»
Гинцбург оценил эффективность новой вакцины от меланомы
«Трамп будет зол»: в Европе назвали назначение Буданова большой ошибкой
Зарплаты трактористов и комбайнеров в России достигли 300 тыс. рублей
Россиянам объяснили, какие социальные выплаты выросли с января
Российские военные нашли способ отгонять дроны-перехватчики ВСУ
В России предложили вспомнить антиалкогольные практики Советского Союза
Названо число БПЛА, сбитых ночью над Россией
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.