19 ноября 2025 в 12:15

Разделочную доску посыпаю солью: вот зачем так делаю — эту хитрость придумала моя бабушка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Разделочную доску больше не мою — просто посыпаю солью на апельсиновую корку: бабушкина хитрость убирает все микробы и запахи за 30 секунд. Обычное мыло и губка не справляются и на деревянной и пластиковой доске остаются миллионы бактерий из мяса, рыбы и лука. Хлорка и дорогие спреи — это деньги на ветер и химия в еде. Есть способ, которому 50 лет — моя бабушка так делала всю жизнь, и доски у неё всегда были как новые.

Берёте обычную апельсиновую (или мандариновую, лимонную) корку, насыпаете на мякоть сторону крупную соль и круговыми движениями трёте всю доску 20–30 секунд. Соль работает как абразив и вытягивает грязь из пор, а эфирные масла цитруса убивают бактерии и убирают любой запах (чеснок, рыба, лук — всё исчезает).

Потом просто споласкиваете под краном и вытираете насухо. Доска идеально чистая, пахнет свежестью, и никакого химического привкуса в следующем салате. Делаю так после каждой разделки мяса или рыбы — доски служат годами без трещин и чёрных пятен. 0 рублей, 30 секунд — и полная дезинфекция. Сохраните, пока мандарины ещё в сезон!

Ранее мы рассказывали как сделать елочные игрушки из апельсинов. Наполняем дом волшебным ароматом Нового года.

