Елочные игрушки из апельсинов: как наполнить дом волшебным ароматом Нового года

Новогоднее украшение дома может быть не только красивым, но и ароматным. Самые уютные и душистые елочные игрушки легко сделать своими руками из обычных апельсинов или лимонов. Этот простой способ создаст в доме по-настоящему волшебную атмосферу и сэкономит бюджет.

Для создания таких украшений цитрусовые нужно нарезать тонкими аккуратными кружочками и хорошо просушить. Удобнее всего это сделать в духовке при невысокой температуре, важно следить, чтобы дольки не подгорели, а просто превратились в ароматные «снежинки».

После полного остывания к каждой дольке привяжите красивую ленточку или бечевку, и уникальное украшение готово. Ваша елка будет выглядеть стильно и необычно, а весь дом наполнится свежим цитрусовым ароматом, который ни с чем не перепутаешь.

