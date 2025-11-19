Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 10:22

Елочные игрушки из апельсинов: как наполнить дом волшебным ароматом Нового года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новогоднее украшение дома может быть не только красивым, но и ароматным. Самые уютные и душистые елочные игрушки легко сделать своими руками из обычных апельсинов или лимонов. Этот простой способ создаст в доме по-настоящему волшебную атмосферу и сэкономит бюджет.

Для создания таких украшений цитрусовые нужно нарезать тонкими аккуратными кружочками и хорошо просушить. Удобнее всего это сделать в духовке при невысокой температуре, важно следить, чтобы дольки не подгорели, а просто превратились в ароматные «снежинки».

После полного остывания к каждой дольке привяжите красивую ленточку или бечевку, и уникальное украшение готово. Ваша елка будет выглядеть стильно и необычно, а весь дом наполнится свежим цитрусовым ароматом, который ни с чем не перепутаешь.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки устали бороться с налетом и ржавчиной в унитазе и им не хочется часами оттирать загрязнения агрессивной химией. Есть простые способы вернуть сантехнике первозданный блеск без изнурительной уборки. Достаточно подготовить очищающую смесь вечером, а утром лишь смыть её водой.

