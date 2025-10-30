Чистота без хлопот: как привести унитаз в порядок за одну ночь с помощью простых средств

Многие хозяйки устали бороться с налетом и ржавчиной в унитазе, и им не хочется часами оттирать загрязнения агрессивной химией. Есть простые способы вернуть сантехнике первозданный блеск без изнурительной уборки. Достаточно подготовить очищающую смесь вечером — а утром лишь смыть её водой.

Многие домашние средства отлично справляются с загрязнениями. Например, смесь соды, уксуса и фольги работает как мягкий абразив: сода с уксусом образуют активную пену, а фольга помогает отделить налёт от стенок.

Для свежих пятен ржавчины подойдет стиральный порошок — его оставляют на пару часов, затем слегка трут щеткой. Смесь горчичного порошка, лимонной кислоты и крахмала размягчает отложения — ее наносят на проблемные участки и смывают через несколько часов.

Кока‑кола тоже эффективна благодаря кислотам в составе: два стакана напитка оставляют в унитазе на ночь. А соль с подогретым уксусом отлично борется с желтым налетом от воды. Такие методы экономят время и силы, а нужные ингредиенты почти всегда есть под рукой.

