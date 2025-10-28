Шокирующая правда о мытье полов: почему холодная вода может испортить ваш ремонт

Многие из нас привыкли мыть полы как придется, не задумываясь о температуре воды. А некоторые даже экспериментируют с ледяной водой и кубиками льда! Но знаете ли вы, что от температуры воды зависит не только чистота, но и долговечность вашего напольного покрытия?

По мнению профессионалов клининговой индустрии, использование холодной воды при мытье полов — это настоящая ошибка. Дело в том, что в холодной воде грязь и жир практически не растворяются, оставляя загрязнения на поверхности. А еще прохладная вода долго испаряется, что особенно опасно для паркета, ламината и даже плитки — от постоянной влаги затирка может потрескаться и испортиться.

А вот теплая вода — совсем другое дело! Она отлично справляется с загрязнениями, помогает моющим средствам проявить себя во всей красе и быстро высыхает. К тому же при теплой температуре усиливается дезинфицирующий эффект, что особенно важно для поддержания чистоты в доме.

Так что запомните: для идеальной чистоты и сохранности вашего пола используйте только теплую воду — и ваш дом скажет вам спасибо!

Ранее сообщалось, что, если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.