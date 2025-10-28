Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 12:29

Шокирующая правда о мытье полов: почему холодная вода может испортить ваш ремонт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие из нас привыкли мыть полы как придется, не задумываясь о температуре воды. А некоторые даже экспериментируют с ледяной водой и кубиками льда! Но знаете ли вы, что от температуры воды зависит не только чистота, но и долговечность вашего напольного покрытия?

По мнению профессионалов клининговой индустрии, использование холодной воды при мытье полов — это настоящая ошибка. Дело в том, что в холодной воде грязь и жир практически не растворяются, оставляя загрязнения на поверхности. А еще прохладная вода долго испаряется, что особенно опасно для паркета, ламината и даже плитки — от постоянной влаги затирка может потрескаться и испортиться.

А вот теплая вода — совсем другое дело! Она отлично справляется с загрязнениями, помогает моющим средствам проявить себя во всей красе и быстро высыхает. К тому же при теплой температуре усиливается дезинфицирующий эффект, что особенно важно для поддержания чистоты в доме.

Так что запомните: для идеальной чистоты и сохранности вашего пола используйте только теплую воду — и ваш дом скажет вам спасибо!

Ранее сообщалось, что, если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.

Читайте также
Ванна как новая за 5 минут: домашние компоненты убирают налет и ржавчину без химии и лишних затрат
Общество
Ванна как новая за 5 минут: домашние компоненты убирают налет и ржавчину без химии и лишних затрат
Пожелтевшие розетки снова станут белоснежными: аптечное средство творит чудеса без затрат и лишних усилий
Общество
Пожелтевшие розетки снова станут белоснежными: аптечное средство творит чудеса без затрат и лишних усилий
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Семья и жизнь
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Неожиданный подарок судьбы: три знака зодиака получат радостные перемены после 28 октября
Общество
Неожиданный подарок судьбы: три знака зодиака получат радостные перемены после 28 октября
Яичную скорлупу заливаю уксусом — весь ноябрь не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак советских хозяек
Общество
Яичную скорлупу заливаю уксусом — весь ноябрь не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак советских хозяек
уборка
советы
чистота
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Большие неприятности»: военэксперт о положении ВСУ в Купянске
Макрону пообещали ярость французов в случае отправки войск на Украину
В деле о пропаже пловца Свечникова появился важный свидетель
В Госдуме объяснили массовый отъезд жителей Киева
В СК раскрыли, сколько мирных жителей ДНР и ЛНР пострадали с 2014 года
Карпин включил еще двух игроков в список сборной на товарищеские матчи
Стала известна судьба команды по рукопашному бою, устроившей драку в ХМАО
Мины в телах солдат, удар по дамбе, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 октября
Песков предупредил ЕС о последствиях милитаристской истерии
Набиуллина высказалась о скидках на маркетплейсах
«У него крыша поехала»: пьяница насмерть сбил двух сестренок в Ревде
В лесу нашли Mercedes торговца шашлыками со следами крови
Британия решила «изменить поле боя» у российской границы в ЕС
Житель Турции раскрыл подробности мощного землетрясения
ВСУ лишились поезда с военной техникой после атаки ВС России
ВС России уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через реку Оскол
В Минцифры заявили о продлении допсубсидирования IT-ипотеки
Российская ПВО уничтожила более сотни украинских беспилотников за сутки
Погода в Москве в среду, 29 октября: ждать ли ливней и резкого потепления
Власти сообщили, когда Донбасс будет жить по стандартам всей России
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.