03 января 2026 в 15:48

Появилось видео с сыном Ефремова и 64-летней Розановой на «горячем» отдыхе

Никита Ефремов попал на видео во время купания в чане с Ириной Розановой

Никита Ефремов Никита Ефремов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сын актера Михаила Ефремова Никита провел новогодние праздники в компании народной артистки Ирины Розановой. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) 64-летняя звезда опубликовала видео, где вместе с молодым коллегой погружается в банный чан.

Слушай, а горячо, Никита! Вот зачем связалась с молодыми артистами? — сказала Розанова.

Судя по кадрам, актриса сначала сомневалась, но затем все-таки решила окунуться. На ее слова о горячей воде Ефремов ответил: «Ничего, Ириночка. Все будет хорошо, Ириночка».

Розанова выбрала для отдыха слитный купальный костюм голубого цвета с узорами и непромокаемую шапочку, а Ефремов к подготовке отнесся проще. В кадре он появился в теплой шапке и темных боксерах, которые чуть просвечивали.

Подписчики Розановой написали, что завидуют такому бодрому зимнему отдыху звезд и чувствуют теплую атмосферу даже через экран. В комментариях предлагали «беречь Ирину, чтобы не заморозить и не обжечь», отмечали появление Никиты в кадре и хвалили «купание в чане в красивом костюме с мужчиной».

Пока Никита не зашел в кадр, не было так горячо, — подчеркнула одна из фанаток.

Ранее сын Ефремова рассказал, что отец после освобождения из колонии вновь привыкает к обычной жизни. По словам актера, он обратил внимание на большое количество китайских автомобилей на улицах. Кроме того, он удивился, увидев актера Юру Борисова в роли поэта Александра Пушкина.

Ирина Розанова
Никита Ефремов
актеры
отдых
шоу-бизнес
