«Прожил великую жизнь»: Розанова трогательно высказалась о Шиловском

Режиссер Всеволод Шиловский, который скончался на 88-м году жизни, был великим гением в профессии, заявила NEWS.ru актриса Ирина Розанова. По ее словам, он олицетворял собой целую эпоху в культуре, воспитавшую блестящих профессионалов.

Поколение Шиловского выпускало 100%-ых профессионалов. Всеволод Николаевич [Шиловский], конечно, был великим гением в профессии. Его палитра, его гаммы были велики. Настолько он был живым, настоящим, сильным, мощным. Я с этим поколением выросла, это мои учителя. Их характер и сила меня всегда восхищали. Шиловский прожил великую, счастливую творческую жизнь, — высказалась Розанова.

Она добавила, что Шиловский навсегда останется в ее воспоминаниях и работах. Актриса отметила, что, несмотря на грусть утраты, важно осознавать масштаб и полноту прожитой им жизни.

Светлая память Шиловскому. В моих воспоминаниях и работах, конечно, он останется навсегда. Жизнь так устроена. Меняется время, меняется поколение, они были великими, талантливыми, сильными ребятами. Я не грущу уже по этому поводу, ведь есть какие-то философские вещи. Молодые уходят, и мы не понимаем почему. А Всеволод Николаевич прожил такую жизнь большую, яркую, творческую, просто можно только позавидовать, — подытожила Розанова.

Ранее соучредитель Московского театра-студии имени Шиловского Юрий Поляков подтвердил смерть актера и режиссера, чье имя носит учреждение культуры. Он уточнил, что информация является достоверной и уже успела распространиться среди близких и коллег.