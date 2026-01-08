Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 10:54

Миссия Crew-11 на МКС оказалась под угрозой срыва

NASA изучает возможность досрочного возвращения экипажа Crew-11 с МКС

Фото: NASA/via Globallookpress.com
NASA рассматривает возможность досрочного возвращения экипажа миссии Crew-11 с Международной космической станции из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов, сообщает портал Spaceflight Now со ссылкой на ведомство. В космическом агентстве подчеркнули, что безопасность миссий является абсолютным приоритетом.

Безопасное проведение наших миссий — наш высочайший приоритет, и мы активно рассматриваем все варианты, в том числе возможность досрочного завершения миссии Crew-11, — говорится в сообщении.

Ранее директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов сообщил, что размещение Российской орбитальной станции на той же орбите, что и МКС, позволит задействовать уже существующее в космосе научное оборудование. По его словам, этот подход открывает прежде недоступные возможности и дает технологические преимущества.

Кроме того, правительство РФ разрешило Роскосмосу провести переговоры с NASA. Их целью станет подписание четвертого дополнения к межправительственному соглашению о перекрестных полетах на МКС.

США
МКС
космос
здоровье
астронавты
