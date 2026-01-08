Секрет стройности в тарелке: суп для похудения, который работает

Если вы хотите подать на стол легкое и полезное блюдо, этот суп для похудения — отличный выбор. Он помогает контролировать вес и при этом не оставляет чувства голода.

Для супа нужны: капуста — 300 г, морковь — 1 шт., лук — 1 шт., помидор — 2 шт., вода — 1 л, соль и специи по вкусу. Нарежьте овощи и варите их в воде около 20 минут до мягкости. Посолите и поперчите на свой вкус. Снимите с огня, дайте чуть настояться и подавайте к столу. Этот суп не только низкокалорийный, но и насыщает благодаря клетчатке капусты и овощей.

Такой суп для похудения отлично подойдет для легкого обеда или ужина. Готовьте с удовольствием, сохраняя фигуру и здоровье!

Ранее мы поделились рецептом низкокалорийных тарталеток с хумусом.