ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 10:10

Вкусная начинка для тарталеток: быстрый веганский вариант из тофу

Вкусная начинка для тарталеток: быстрый веганский вариант из тофу Вкусная начинка для тарталеток: быстрый веганский вариант из тофу Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вкусная начинка для тарталеток — залог удачного праздничного блюда. Если вы хотите приготовить легкое и питательное лакомство, попробуйте использовать тофу-паштет. Это отличное веганское решение, которое легко готовится и прекрасно сочетается с разными добавками.

Чтобы сделать вкусную начинку для тарталеток из тофу, понадобится мягкое тофу, свежие травы, чеснок и немного лимонного сока. Все ингредиенты нужно взбить в блендере до однородной массы. Такой паштет можно дополнить нарезанным огурцом, зеленым луком или оливками, чтобы добавить свежесть и пикантность. Готовую начинку выкладывают в тарталетки и украшают зеленью или кусочками овощей.

Этот рецепт вкусной начинки для тарталеток удивит вас своей простотой и ярким вкусом. Такое блюдо станет украшением любого стола и порадует даже тех, кто никогда не пробовал тофу.

Ранее мы поделились рецептом рулетов из лаваша с тофу-паштетом.

Читайте также
Тарталетки «Елочки» — главное украшение праздничного стола!
Семья и жизнь
Тарталетки «Елочки» — главное украшение праздничного стола!
Топовые начинки для тарталеток: ассорти вкусняшек на Новый год — все просто и быстро
Общество
Топовые начинки для тарталеток: ассорти вкусняшек на Новый год — все просто и быстро
Лаваш, фарш, сыр — сворачиваю турецкие «буреки» с мясом! Хрустящие рулетики, ради которых стоит забыть про ужин
Общество
Лаваш, фарш, сыр — сворачиваю турецкие «буреки» с мясом! Хрустящие рулетики, ради которых стоит забыть про ужин
Это просто хлеб с начинкой? Нет, это кулинарный шедевр!
Семья и жизнь
Это просто хлеб с начинкой? Нет, это кулинарный шедевр!
Закуска для новогоднего стола, которую оценят все: тарталетки с тофу-паштетом
Семья и жизнь
Закуска для новогоднего стола, которую оценят все: тарталетки с тофу-паштетом
тарталетки
начинки
рецепты
простые рецепты
тофу
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Саратова оформил кредитку на родственника и перевел деньги себе
Украине предрекли скорый крах при связанном с Трампом условии
Риелторов хотят обязать страховать ответственность на полмиллиона рублей
Зеленский прибыл в Рим
В ГД объяснили обнуление налога на выплаты работникам при рождении ребенка
Подросток вышел из дома и бесследно исчез в Челябинской области
Главнокомандующий ВМФ России оценил возможность конфликтов в Арктике
Один шаг Путина потряс сразу несколько стран Запада
Муфтии призвали мусульман отказаться от намазов в толпе
Пленум ВС отменил постановление об Европейской конвенции по правам человека
Депутата Госдумы захотели отправить за решетку в одной стране
В Гатчине мужчина схватил школьника за горло и попытался увести в подъезд
Офтальмолог назвала тревожные причины «мушек» перед глазами
Злоумышленники незаконно продали лекарства на сумму более 200 млн рублей
Волчанск, Гришино, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 9 декабря
В Госдуме объяснили истинную причину забастовки нардепа Безуглой
Четыре туриста погибли из-за волны-убийцы на популярном курорте
Огород на подоконнике зимой: какие растения забрать с участка домой?
Собянин рассказал, какой транспорт можно оплатить с помощью биометрии
В СВР объяснили, почему окружение Зеленского боится завершения конфликта
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.