Сделайте домашнюю брускетту с тофу-паштетом — идеально для легкого перекуса

Если хочется чего-то легкого, полезного и веганского, домашняя брускетта с тофу-паштетом станет отличным выбором. Этот рецепт просто повторить, а результат порадует своим вкусом и свежестью.

Для приготовления понадобится хлеб, обжаренный до золотистой корочки, и нежный паштет из тофу с чесноком, зеленью и лимонным соком. Паштетом щедро намазываем основу, украшаем помидорами и свежими травами. Такая домашняя брускетта отлично подойдет для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Попробуйте сами — веганская брускетта с тофу-паштетом не разочарует и внесет разнообразие в повседневное меню.

