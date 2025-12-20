Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 10:10

Постные брускетты с секретом: нежный тофу-паштет на праздничный стол

Постные брускетты с секретом: нежный тофу-паштет Постные брускетты с секретом: нежный тофу-паштет Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Накрываете постный стол на Новый год? Постные брускетты с тофу-паштетом — это изысканная, вкусная закуска, которая порадует гостей и близких. Нежный паштет на основе тофу идеально сочетается с хрустящим хлебом и свежими овощами.

Разомните 200 г тофу с помощью вилки, далее введите 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец, 1 измельченную дольку чеснока и сок половины лимона. Взбейте блендером до гладкости — 2 минут хватит. Нарежьте багет ломтиками, поджарьте в тостере или на сковороде. Выложите паштет, украсьте зеленью, оливками или каперсами. Получится 8–10 порций.

Такие постные брускетты — хитовый вариант для постного Нового года: легкие, полезные и яркие. Готовьте с друзьями — и праздник удастся!

Ранее мы поделились рецептом веганских беляшей с тофу.

брускетта
тофу
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд принял решение после страшного ДТП с шестью жертвами под Новосибирском
В Китае выросло число жертв страшного пожара в жилом комплексе
Появились засекреченные кадры Клинтона в джакузи с одной из жертв Эпштейна
Затопленные рекой улицы российского города попали на видео
10 рецептов рулетов из лаваша, которые спасут ваш вечер
Рэпера Macan посадили за баранку
В России пересмотрели правила вывоза риса в 2026 году
Пострадавший из-за ВСУ лев Нео вернулся в вольер
В Германии расшифровали, как слова Путина влияют на Трампа
«Вполне волшебная»: жителям центра РФ рассказали о погоде в новогоднюю ночь
США хотят вновь использовать противопехотные мины
Ветеран ФСБ рассказал о крупном провале британской разведки
Организаторы дегустационного конкурса в США «открестились» от вин из России
Агенты ФБР порылись в белье Мелании Трамп
Западный автоконцерн зарегистрировал новые торговые марки в России
Стало известно, почему ульяновец рассказал Путину о жизни в XIX веке
На Западе оценили заявления Путина о Калининграде
Постные брускетты с секретом: нежный тофу-паштет на праздничный стол
Фаер-шоу в Петербурге закончилось для артиста ожогами из-за пьяного зрителя
Грузия закупила у России свыше 133 тысяч тонн нефти за два месяца
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.