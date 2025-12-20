Постные брускетты с секретом: нежный тофу-паштет на праздничный стол

Накрываете постный стол на Новый год? Постные брускетты с тофу-паштетом — это изысканная, вкусная закуска, которая порадует гостей и близких. Нежный паштет на основе тофу идеально сочетается с хрустящим хлебом и свежими овощами.

Разомните 200 г тофу с помощью вилки, далее введите 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец, 1 измельченную дольку чеснока и сок половины лимона. Взбейте блендером до гладкости — 2 минут хватит. Нарежьте багет ломтиками, поджарьте в тостере или на сковороде. Выложите паштет, украсьте зеленью, оливками или каперсами. Получится 8–10 порций.

Такие постные брускетты — хитовый вариант для постного Нового года: легкие, полезные и яркие. Готовьте с друзьями — и праздник удастся!

