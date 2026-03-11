Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Быстрые постные гренки — идеальный веганский снек

Быстрые постные гренки — идеальный веганский снек
Устали от однообразия постных блюд? Постные гренки с растительным молоком без яиц вернут радость от еды! Они ароматные, полезные и готовятся из того, что есть дома. Подходят для детей и взрослых.

Рецепт постных гренков: 5 ломтиков хлеба, 250 мл кокосового молока, 1 ст. л. коричневого сахара, щепотка мускатного ореха, 2 ст. л. кокосового масла. Смешайте молоко с сахаром и специями, пропитайте хлеб 1 минутку. Обжаривайте на среднем огне по 2,5 минуты с каждой стороны: под хрустящей корочкой останется нежная мякоть. Украсьте свежими фруктами или покройте йогуртом на растительной основе.

Ранее мы поделились рецептом постного пирога с бананами.

гренки
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
альтернативное молоко
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
